Dwayne Johnson assicura: "Solo armi finte nei film e nelle serie di cui sono produttore"

L'attore Dwayne Johnson ha confermato che in tutte le prossime produzioni della sua Seven Bucks verranno usate solo armi finte.

Dwayne Johnson ha dichiarato che, dopo la tragedia avvenuta sul set di Rust, sul set delle produzioni della sua Seven Bucks Productions verranno usate solo armi finte.

L'attore, intervistato da Variety, ha spiegato che è stato colpito molto dalla morte di Halyna Hutchins e ha cercato immediatamente di trovare una soluzione al problema.

La star di Black Adam ha sottolineato che la sicurezza durante le riprese, degli attori e della troupe, è una priorità. Dwayne Johnson ha quindi assicurato: "Useremo da ora in poi solo pistole finte. Ce ne occuperemo poi in post-produzione, non ci preoccuperemo dei soldi da spendere".

L'attore ha ribadito: "Abbiamo perso una vita. I miei pensieri sono rivolti alla sua famiglia e a tutte le persone che erano sul set. Condosco da molto tempo Alec Baldwin. Non posso parlare per conto di altre case di produzione o studios, ma quello che dovremmo fare in uno scenario come questo è imparare". Johnson ha quindi aggiunto: "Penso che ci siano nuovi protocolli e nuove misure di sicurezza che potremmo seguire, soprattutto dopo quello che è accaduto".

Le indagini sulla morte di Halyna Hutchins sono attualmente ancora in corso per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto sul set e individuare in che modo sia stato possibile ritrovarsi con un'arma carica con proiettili veri prima del ciak del western con star Alec Baldwin, le cui riprese, ovviamente, sono attualmente in pausa.