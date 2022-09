Disney annuncia la data di Biancaneve, rimuove Rogue Squadron dai titoli in uscita e posticipa un film Marvel

Disney ha annunciato la data di uscita di Biancaneve e modificato quella di alcuni progetti Marvel, rimuovendo inoltre Rogue Squadron dalla propria programmazione.

Il lungometraggio con star Rachel Zegler e Gal Gadot arriverà quindi il 22 marzo 2024 nelle sale americane.

Il lungometraggio di Star Wars diretto da Patty Jenkins, Rogue Squadron, avrebbe dovuto debuttare sugli schermi il 22 dicembre 2023, tuttavia la regista non ha potuto iniziare il lavoro in tempo. Il lungometraggio, rimosso dalla programmazione dello studio, non ha quindi più una data previsa per il debutto.

Next Goal Wins, prodotto da Searchlight e diretto da Taika Waititi, sarà distribuito dal 21 aprile, scontrandosi con Evil Dead Rises di Warner Bros.

Haunted Mansion slitta all'11 agosto 2023, data in cui dovrebbe avere la concorenza di Gran Turismo e The Last Voyage of the Demeter.

Il film animato Wish arriverà nei cinema il 22 novembre 2023.

Un lungometraggio della Marvel che doveva debuttare il 16 febbraio 2024 è stato posticipato al 6 settembre 2024.

Il film Pixar intitolato Elio sarà distribuito l'1 marzo 2024, data prevista anche per il debutto di The Fall Guy, con Ryan Gosling ed Emily Blunt, targato Universal.

Inside Out 2 arriverà il 14 giugno 2024 e Mufasa: The Lion King il 5 luglio 2024.