Disney+ segue le orme di Netflix: giro di vite sulla condivisione password a partire dal 1 novembre

Disney+ inizierà a limitare la condivisione delle password e impedirà l'utilizzo dell'account al di fuori del nucleo familiare a partire dal 1° novembre, con le nuove regole che entreranno in vigore in Canada. Secondo quanto riferito, il servizio di streaming ha inviato mercoledì avvisi e-mail ai suoi abbonati canadesi, descrivendo in dettaglio le nuove regole di condivisione degli account.

"Se non diversamente consentito dal tuo livello di servizio, non puoi condividere il tuo abbonamento al di fuori della tua famiglia", si legge nell'avviso, secondo Mobile Syrup. "Se stabiliamo che hai violato questo accordo, potremmo limitare o interrompere l'accesso al servizio e/o adottare qualsiasi altra misura consentita da questo accordo."

Una nuova politica

Il CEO della Disney, Bob Iger, aveva dichiarato il mese scorso che la società intendeva reprimere la condivisione delle password, seguendo le orme del colosso dello streaming Netflix, che all'inizio di quest'anno aveva iniziato a far pagare 8 dollari per gli utenti extra su un account.

Le regole di condivisione dell'account di Netflix consentono agli abbonati premium di avere due persone in più sul proprio account; gli abbonati standard possono aggiungere una persona in più; e i livelli inferiori non consentono utenti aggiuntivi. Non è ancora noto se Disney Plus avrà regole simili in base al livello del piano acquistato.

Disney+ aumenterà i suoi prezzi il 12 ottobre, anche per i suoi servizi in bundle con Hulu.