Serie A partite di oggi su Sky, DAZN e NOW: dove vedere in diretta TV, streaming la 37^ giornata

Oggi, 17 maggio, riprende il campionato di calcio di Serie A per la stagione 2023/2024 con le partite previste dal calendario per la trentasettesima giornata, che si concluderà lunedì 20 maggio con il posticipo Bologna-Juventus. Vediamo a che ora e su quali piattaforme si possono seguire le partite in diretta TV e streaming su DAZN, Now e Sky.

In questo turno i neo campioni d'Italia dell'Inter affronteranno la Lazio di Tudor alla ricerca di quei punti che le garantiscano l'accesso alle competizioni europee. Bologna e Juventus si giocano il gradino del terzo posto allo stadio Dall'Ara. Nella zona retrocessione Udinese-Empoli è la sfida diretta della giornata.

Calendario del 37esimo turno con incontri, orari e streaming

Venerdì 17 maggio

Fiorentina-Napoli ore 20.45: (Dazn)

Sabato 18 maggio

Lecce-Atalanta ore 18.00: (Dazn e Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW)

Domenica 19 maggio

Sassuolo-Cagliari ore 12.30: (Dazn e Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K)

ore 18.00: (Dazn) Roma-Genoa ore 20.45: (Dazn)

Lunedì 20 maggio

Salernitana-Verona ore 18.30: (Dazn)

Le partite trasmesse da Sky possono essere visualizzate in streaming anche tramite Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, scaricando l'app sullo smartphone, tablet o utilizzando un PC attraverso i principali browser web. È inoltre possibile acquistare la singola partita su NOW seguendo le istruzioni fornite dal servizio internet di Sky.

Gli incontri trasmessi da DAZN possono essere guardati tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV in commercio, oppure in TV tramite Amazon Fire Stick, PS4 e Xbox. DAZN è accessibile anche da computer collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser web, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, quest'anno l'app DAZN è disponibile per tutti i clienti Sky Q nella sezione App.