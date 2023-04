Disney, Chris Pratt spaventa i fan con il suo pesce d'aprile su Topolino

Tra coloro che si sono divertiti a pubblicare il consueto pesce d'aprile sui social, c'è stato anche Chris Pratt, il cui scherzo su Topolino ha spaventato alcuni fan della Disney.

Pratt ha fatto uno scherzo ai suoi follower su Instagram con un post in cui affermava di essere stato scritturato come voce di Topolino in un prossimo adattamento cinematografico della Disney.

Naturalmente, la maggior parte dei suoi follower ha capito subito che si trattava di uno scherzo, decisamente poco plausibile dato che non si ha alcuna notizia di un film in cantiere, soprattutto considerando che è quasi un decennio che non viene realizzato un lungometraggio su Topolino. Tuttavia, è riuscito comunque a fregare un po' di persone che si sono immediatamente spaventate per la notizia.

Con questa mossa l'attore non solo ha preso parte al rito del pesce d'aprile ma ha potuto prendersi gioco delle critiche ricevute per il suo doppiaggio di Super Mario. Pratt ha dovuto affrontare aspre critiche per il suo ruolo in Super Mario Bros. - Il film.

Super Mario Bros. Il Film uscirà nelle sale italiane il 5 aprile.