Disney, Chloe Bailey vuole essere Storm degli X-Men e ha solo complimenti per Halle: "È perfetta come Ariel"

Chloe Bailey non ha nulla da invidiare a Halle Bailey, star del prossimo live-action Disney La Sirenetta, e anzi, mentre si complimenta con la sorella per quanto ottenuto, punta lei stessa a diventare un personaggio molto amato dai fan: Storm degli X-Men.

Chloe Bailey, sorella maggiore di Halle Bailey - l'interprete di Ariel nel live-action Disney de La Sirenetta di prossima uscita - è orgogliosa della sua sorellina, ma ha anche lei gli occhi puntati su un celebre personaggio da interpretare sul grande schermo.

L'attrice e cantante, nota ai più proprio per essere l'altra metà del duo musicale Chloe X Halle, ha sempre voluto interpretare un personaggio in particolare che ora è di proprietà Disney... Storm, ovvero Tempesta degli X-Men.

Ai microfoni di Collider, dopo aver tessuto le lodi di Halle ("Sono così orgogliosa di mia sorella. Credo sia tutta una questione di tempismo quando si tratta delle giuste opportunità, e lei non poteva essere un'Ariel più perfetta. La sua dolce voce d'angelo... Era il ruolo perfetto per lei") ha ribadito quanto detto già in passato quando le viene chiesto quale personaggio animato vorrebbe portare sullo schermo in versione live-action: "Non so se necessariamente in forma live-action, ma mi piacerebbe essere Storm della Marvel, ed è sotto l'egida di Disney, per cui...".

Anche lo scorso Halloween, ci ricorda Comicbook, Chloe aveva mostrato la sua ammirazione per l'eroina Marvel vestendosi come leu, e qualche giorno dopo, in un'intervista, aveva dichiarato: "Ho sempre voluto essere un supereroe, e Storm è la mia preferita, per cui fate un po' voi... È così fiera, sexy e forte, tutte cose che vorrei essere, ed è anche bellissima. E non si fa mettere i piedi in testa da nessuno!".

Una possibile interprete per Storm/Tempesta, dunque, c'è... Non resta che attendere il ritorno degli X-Men nel MCU per capire se il sogno di Chloe Bailey si avvererà.