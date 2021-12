Disney+ Cards: tutti i dettagli sull'abbonamento annuale a Disney+ da regalare

Stai cercando il regalo natalizio perfetto? Disney+ ha appena annunciato che da oggi sono disponibili, nei punti vendita selezionati,le nuove Disney+ Cards: delle carte fisiche che permettono di acquistare e regalare un anno di abbonamento a Disney+ a soli 89,90 euro.

Le Disney+ Cards si possono trovare nei punti vendita selezionati dove, insieme alla carta, al cliente verrà fornito alla cassa anche un codice che darà diritto ad 1 anno di utilizzo gratuito della celebre piattaforma streaming di Disney. Questo codice dovrà essere utilizzato al momento dell'iscrizione sulla paginadisneyplus.com/redeem.

L'abbonamento potrà essere riscattato solo dai nuovi abbonati o da coloro che riattiveranno la propria sottoscrizione a Disney+; invece, per quanto concerne gli utenti che hanno già un abbonamento attivo, non sarà possibile utilizzare l'importo della carta per ricaricare il proprio abbonamento, almeno fino a quando l'abbonamento stesso non sarà scaduto e si sarà disattivato il proprio metodo di pagamento.

Le Disney+ Cards sono un'idea regalo semplicemente fantastica proprio perché sono attivabili in qualsiasi momento dall'acquisto e senza limiti di tempo. Le carte Disney sono in vendita presso i migliori rivenditori della grande distribuzione: Qui potrete trovare lo store locator in continuo aggiornamento.