Disney: l'augurio di Natale 2023 in un video live-action diretto da Meji Alabi

Disney Italia ha lanciato oggi la campagna di Natale intitolata "...e il sogno realtà diverrà" incentrata sul potere dei desideri in occasione del suo 100° Anniversario. La campagna include il primo video live-action di Natale dal titolo Un Augurio per Queste Feste, che debutta in oltre 50 Paesi in tutto il mondo ed è ispirato al nuovo film Walt Disney Animation Studios Wish in arrivo nelle sale italiane il prossimo 21 dicembre.

Diretto dal regista nigeriano-britannico vincitore del Grammy Award Meji Alabi, il video rappresenta sei diverse aree geografiche e linguistiche, raccontando la storia di alcune famiglie e di alcuni amici di tutto il mondo alle prese con un desiderio comune: stare insieme ai propri cari durante le feste. Nel racconto si mostrano anche diverse tradizioni festive locali.

Il regista Meji Alabi ha dichiarato: "Mi sento molto fortunato ad aver collaborato alla campagna di Natale Disney di quest'anno con un gruppo di persone così variegato. Ci sono stati tantissimi momenti indimenticabili durante le riprese, ma credo che il più memorabile sia stato vedere cantare il coro dei bambini del Sud Africa. Mi ha fatto venire la pelle d'oca."

Il video live-action include il brano Disney celebre in tutto il mondo I Sogni Son Desideri dal film Cenerentola, riarrangiato per consentire a diversi artisti di unirsi in un'unica voce. La cantante e attrice vincitrice dell'Academy Award Ariana DeBose, voce della protagonista di Wish Asha nella versione originale del film, interpreta le prime battute della canzone. Il video è stato prodotto a livello globale da Ridley Scott Associates negli Stati Uniti, Regno Unito e Sud Africa e sviluppato in collaborazione con Disney Parks, Experiences and Products dall'agenzia pubblicitaria interna Disney Yellow Shoes.