Disney+, agosto 2020: ecco le novità in streaming

Su Disney+ a agosto 2020 arrivano nel catalogo streaming titoli molto attesi come il film del cartone animato Phineas e Ferb dal titolo Candace contro l'universo, la seconda stagione di Alex & Co, il ritorno di The Greatest Showman e molto altro ancora.

In Phineas and Ferb il Film: Candace contro l'universo i fratellastri Phineas e Ferb, la loro sorella maggiore Candace, Perry l'ornitorinco e la banda di Danville sono di nuovo insieme in un'avventura animata fuori dal mondo, di Disney Television Animation. Prodotto da Dan Povenmire e Jeff "Swampy" Marsh (creatori e produttori esecutivi della serie Phineas and Ferb, vincitrice del premio Emmy), il film è incentrato sul viaggio attraverso la galassia di Phineas e Ferb decisi a salvare Candace, che dopo essere stata rapita dagli alieni, trova il mondo perfetto in un pianeta lontano, privo di fastidiosi fratellini.

Diretto da Don Hahn (La Bella e la Bestia), Howard - La vita, le parole è la storia mai raccontata di Howard Ashman, il brillante paroliere dietro a classici Disney come Aladdin, La Bella e la Bestia, La Sirenetta e creatore di musical tra cui La piccola bottega degli orrori. Con materiale d'archivio mai visto prima, filmati e fotografie personali, nonché interviste con gli amici e la famiglia di Howard, il film getta uno sguardo intimo sulla vita della leggenda Disney, sulla sua sensibilità creativa e su tutto il processo dietro la sua musica. Dall'infanzia a Baltimora fino agli anni formativi a New York e la sua morte prematura a causa dell'AIDS, Howard: la vita, le parole approfondisce il viaggio che lo ha portato a diventare il paroliere dietro alcuni dei film classici per famiglie più amati e conosciuti al mondo.

In arrivo anche la seconda e terza stagione di Alex & Co: è il secondo anno di liceo per Alex e i suoi amici. Al Melsher Institute spirano venti di rinnovamento, con l'introduzione di nuove materie scolastiche più creative; ma l'arrivo di Victoria, nuova proprietaria della scuola, porterà scompiglio nell'istituto. Alex e i suoi amici dovranno anche affrontare una nuova ed entusiasmante sfida: la partecipazione a un famoso talent show canoro. La band degli Alex & Co. darà il massimo per vincere la competizione, ma dovranno vedersela con The Lindas, la band di Linda, Rebecca e Samantha.

Da ferragosto arriva Magic Camp: da piccolo, quando frequentava l'Istituto di Magia, un rifugio montano isolato che ospita un gruppo numeroso di giovani aspiranti maghi ogni estate, Andy Duckerman (Adam Devine) era una leggenda. Ora, a 35 anni, fatica a far quadrare i conti come illusionista professionista ed è frustrato e depresso dalla piega che ha preso la sua carriera. Ma quando l'Istituto invita Andy a tornare lì come istruttore, si trova a capo del gruppo più acerbo e impacciato di aspiranti prestigiatori e ad avere a che fare con la sua ex ragazza e attuale acerrima rivale Kristina Darkwood (Gillian Jacobs), anche lei istruttrice. Man mano che Andy si guadagna lentamente il rispetto della sua squadra di artisti alle prime armi, loro in cambio lo ispirano a coltivare ognuno dei loro talenti unici, mentre li prepara a competere con gli altri maghi del campeggio, più esperti, nella gara del Cilindro, la gara di magia annuale dell'Istituto.

Dal 14 agosto spazio anche a The Greatest Showman, un musical originale ispirato alla vita di P.T. Barnum, con Hugh Jackman. Barnum era un visionario che creò dal niente il "Più Grande Spettacolo del Mondo", una celebrazione spettacolare della sua fervida immaginazione che affascinò il pubblico di tutto il mondo. Questo film ispirazionale vede nel cast anche Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson e Zendaya.