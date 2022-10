Disney+ si aggiorna per PS5: la piattaforma ora supporta il 4K HDR

Gli utenti di PlayStation5 possono scaricare Disney+ in maniera nativa sulle console PS5 a partire da oggi, Martedì 4 Ottobre: è ora finalmente possibile guardare in streaming i propri film preferiti, le serie, le produzioni originali e molto altro ancora in qualità video 4K High-Dynamic Range.

A questo proposito, tenendo in considerazione il fatto che gli utenti di PlayStation 5 attendevano questa nuova feature da moltissimo tempo, Jerrell Jimerson, EVP of Product & Design, Disney Streaming, ha dichiarato: "Una parte fondamentale della nostra strategia di espansione globale è andare incontro ai consumatori ovunque si trovino."

"Ed è proprio per questo che siamo entusiasti di potenziare Disney+ per gli utenti di PlayStation 5", ha continuato l'EVP of Product & Design di Disney Streaming. "La possibilità di supportare lo streaming video 4K HDR sulla piattaforma migliorerà anche l'esperienza di visione per i fan".

Disney+ richiede un abbonamento a pagamento e una connessione Internet ad alta velocità al fine di ottenere una migliore qualità di visione. La nuova feature è disponibile per il download per gli utenti di PS5 nella sezione Contenuti Multimediali della console PlayStation5.