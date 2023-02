Disney 100, nuove attrazioni in tutta Europa con Wonder of Friendship: The Experience

Aperte le prevendite per acquistare i biglietti di Wonder of Friendship: The Experience, il nuovo evento di Disney 100 che conquisterà le capitali europee.

In occasione dei festeggiamenti di Disney 100, il 100° anniversario di The Walt Disney Company, la divisione Disney Consumer Products, Games and Publishing ha svelato le prime immagini dell'evento Wonder of Friendship: The Experience, in programma dal 12 al 21 maggio 2023 a Londra e successivamente a Berlino e Parigi.

Pensata per un target di giovani adulti, Wonder of Friendship: The Experience trasporta i fan in un nuovo mondo, perfetto da condividere sui social e dedicato alle storie classiche Disney più amate. I visitatori sono invitati a esplorare in modo giocoso i propri rapporti di amicizia, celebrando alcuni dei meravigliosi duetti Disney, come Lilo & Stitch o gli inseparabili Topolino e Paperino.

Disney Wonder of Friendship: The Experience trasporta i fan in un viaggio immersivo che rende omaggio all'amicizia tra i personaggi classici Disney e si aggiunge alle celebrazioni per il centenario Disney. L'evento esperienziale prende il via in UK, a Londra dal 12 al 21 maggio presso gli spazi di 180 The Strand, per poi spostarsi in Germania e Francia.

Altre tappe nei restanti Paesi europei verranno annunciate prossimamente. I biglietti per le tappe di Londra, Parigi e Berlino sono disponibili su See Ticket al costo di £17,50 a persona. Per altre curiosità sui festeggiamenti per il centenario della compagnia, scoprite questa nuova collezione griffata Disney 100.