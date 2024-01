I tre moschettieri: Milady, Eva Green è splendida e pericolosa nel trailer del sequel

Dopo il successo del primo capitolo, uscito lo scorso aprile, Notorious Pictures ha diffuso in streaming il trailer de I tre moschettieri: Milady, sequel del colossale adattamento cinematografico, basato sul capolavoro della letteratura francese di Alexandre Dumas.

I riflettori in questo film sono puntati sull'enigmatica figura di Milady de Winter e i suoi intrighi di corte. A darle il volto è ancora una volta Eva Green. Al suo fianco, Vincent Cassel riprenderà il ruolo di Athos e Louis Garrel quello di Re Luigi XIII, sempre diretti da Martin Bourboulon (Eiffel, Papa ou Maman e Papa ou Maman 2).

Nei panni dell'iconico D'Artagnan ritroviamo François Civil (Wolf Call), affiancato da Romain Duris nei panni di Aramis e Pio Marmaï in quelli di Porthos, mentre Vicky Krieps e Lyna Khoudri torneranno rispettivamente nei ruoli della regina consorte Anna d'Austria e di Constance.

I tre moschettieri: Milady sarà distribuito in Italia da Notorious Pictures a partire dal 14 febbraio 2024. Su queste pagine potete leggere la recensione de I tre moschettieri - D'Artagnan.

Inoltre, dal 9 febbraio saranno disponibili in libreria il romanzo e il manga ufficiali del film I tre moschettieri: Milady, editi in Italia da Gallucci Editore. L'adattamento del romanzo è stato pensato appositamente per avvicinare i giovani lettori a questo grande classico; il manga è ad opera dell'autore di fumetti franco-tunisino Néjib e illustrato da Cédric Tchao.

La trama di "Milady"

Constance viene rapita sotto gli occhi di D'Artagnan. In una frenetica ricerca per salvarla, il giovane moschettiere è costretto a unire le sue forze con quelle della misteriosa Milady de Winter. Mentre il Re è in balia del cardinale Richelieu, D'Artagnan e i Moschettieri sono l'ultimo baluardo prima del caos. Ma, con la Francia che rischia di essere messa a ferro e fuoco, il destino li porterà davanti a una scelta: sacrificheranno coloro che amano per portare a termine la loro missione?

Appuntamento quindi per il giorno di San Valentino.