Dion: Netflix rinnova la serie per una seconda stagione

Dion ha ottenuto il rinnovo da parte di Netflix e tornerà quindi con una seconda stagione nel 2020 per proseguire il racconto a sfumature sci-fi alla base del progetto.

La serie, prodotta da Michael B. Jordan, proporrà agli spettatori otto episodi inediti della durate di un'ora ciascuno. Le riprese di Dion inizieranno nel 2020 e Carol Barbee sarà nuovamente showrunner del progetto prodotto per Netflix.

Lo show ha come protagonisti Jason Ritter, Michael B. Jordan, Alisha Wainwright e il giovane Ja'Siah Young. Il racconto è ispirato al fumetto di Dennis Liu e narra la storia di un bambino che scopre di avere delle misteriose capacità, situazione che mette a rischio la sua vita mentre cerca di affrontare il dolore subito per la morte del padre e le difficoltà suscitate dal doversi ambientare in una nuova scuola.

Al centro degli eventi c'è una giovane madre, Nicole Reese, rimasta vedova e alle prese con un figlio dotato di superpoteri. La donna deve quindi cercare di mantenere segrete le capacità di Dion e proteggerlo, oltre a cercare di capire le origini di queste sue caratteristiche davvero uniche. Ritter ha invece la parte di Pat, il migliore amico del marito di Nicole fin dai tempi del college, e che si occupa della sua famiglia dopo la morte del giovane.

L'attore Michael B. Jordan interpreta Mark, il marito di Nicole, ed è inoltre impegnato come produttore esecutivo.

