Dinosauri scatenati sulla barca nel trailer della seconda stagione di Jurassic World - Teoria del caos

In attesa dei nuovi episodi ecco le prime immagini delle nuove avventure raccontate nella serie animata.

Tornerà su Netflix in autunno la serie animata Jurassic World - Teoria del caos, sequel della serie Jurassic World - Nuove avventure. Il teaser della seconda stagione è stato presentato nel corso del San Diego Comic-Con.

Dopo il successo del primo ciclo di episodi, all'evento in California i fan hanno potuto assistere anche alla proiezione della prima puntata della nuova stagione, presentata in anteprima sulla piattaforma streaming di Netflix il 17 ottobre.

Ritorno dei dinosauri

"Con i Nublar Five nascosti su una nave cargo piena di dinosauri diretti verso zone sconosciute, la loro missione di scoprire chi è sulle loro tracce li metterà in rotta di collisione con il misterioso Broker. Ignari del fatto che Brooklyn sia viva, la scoperta di dove si trova metterà in discussione tutto ciò che pensavano di sapere l'uno dell'altro" si legge nella sinossi.

La serie animata funge da seguito diretto della serie precedente conclusa nel 2022, che seguiva il fanatico dei dinosauri Darius Bowman (Paul-Mikél Williams), invitato a partecipare all'adventure camp a tema dinosauri dopo aver completato un videogioco di Jurassic World. Quando i dinosauri si liberano dal loro habitat, Darius e i suoi compagni di campeggio rimangono bloccati sull'isola e devono trovare un modo per sopravvivere.

Teoria del caos ha debuttato a maggio ed è ambientato sei anni dopo, prima degli eventi raccontati nel film Jurassic World - Il dominio. I sopravvissuti, stanno 'lottando per trovare il loro posto fuori dalle isole, navigando in un mondo pieno di dinosauri e persone che gli vogliono far del male'. Creata dagli showrunner Scott Kreamer e Aaron Hammersley, la serie è prodotta da Steven Spielberg, creatore del franchise, insieme a Colin Trevorrow e Frank Marshall.

Il cast vocale della serie DreamWorks Animation, Jurassic World: Teoria del caos, comprende anche Sean Giambrone, Darren Barnet, Raini Rodriguez, Kausar Mohammed e Kiersten Kelly.