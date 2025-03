Dinner Club con Carlo Cracco da stasera su TV8 per la prima volta in chiaro: chi sono gli ospiti vip

Un viaggio attraverso le tradizioni culinarie italiane in luoghi spettacolari: questo è Dinner Club, il "food travelogue" di Amazon Original con Carlo Cracco che, a partire stasera, potremo vedere su TV8.

La prima e la seconda stagione di Dinner Club infatti, arrivano per la prima volta in chiaro: saranno in onda a partire da questa sera, martedì 25 marzo, ogni settimana in un doppio appuntamento, dalle ore 21.30.

La prima stagione

Dinner Club: Valerio Mastandrea e Carlo Cracco in una scena

La prima stagione è composta da sei puntate. I protagonisti saranno gli attori Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea. Insieme allo chef stellato Carlo Cracco, viaggeranno attraverso il Belpaese, conoscendo le tante tradizioni locali e le tante meraviglie culinarie che caratterizzano la cucina italiana.

Cracco viaggia con ognuno di loro, alla scoperta di cibi straordinari e di territori nascosti, anche attraverso esperienze gastronomiche avventurose e a tratti comiche.

Insieme, tutti i protagonisti di Dinner Club si ritrovano a condividere la cena, condividendo i loro racconti di viaggio, tra pietanze uniche e aneddoti divertenti.

La seconda stagione

Dinner Club: Luciana Littizzetto e Carlo Cracco in cucina

Nella seconda stagione, anche questa composta da altri sei episodi, Carlo Cracco è in viaggio per l'Italia insieme ad altri quattro attori: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti.

I viaggiatori gastronomici visiteranno la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club, i viaggiatori si uniscono a cena con le socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, regalando altre sei puntate piene di buona cucina e divertimento.

Dinner Club è un programma di Amazon Original e prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios.