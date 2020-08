Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimović: il gossip parla di flirt estivo

Il presunto flirt estivo tra Zlatan Ibrahimović e Diletta Leotta sta infiammando il gossip, i due starebbero passando questo scorcio di vacanza insieme in Sardegna, nonostante sull'isola sia stata avvistata anche Helena Seger, con cui il calciatore è sposato da vent'anni.

La storia d'amore tra King Toretto e Diletta Leotta è finita da qualche settimana, nonostante Daniele Scardina abbia intenzione di riconquistare la conduttrice, in questo periodo l'inviata di DAZN avrebbe legato molto con il calciatore del Milan. Secondo il settimanale Chi il rapporto tra la Leotta e Zlatan Ibrahimovic andrebbe oltre l'amicizia.

I due si sono conosciuti durante le riprese di una pubblicità di fitness, poco dopo Diletta e il calciatore svedese hanno fatto coppia in un video su Tik Tok ed il gossip ha iniziato a girare. Secondo la ricostruzione del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Zlatan si sarebbe unito a Diletta ed al suo gruppo di amici in Sardegna, insieme sarebbero andati a cena al ristorante Sottovento in Costa Smeralda.

Il settimanale ha spiegato perchè non ha pubblicato foto a corredo della sua storia: "Non ci sono foto a comprovare la cena, perché, grazie ad una telefonata dello staff di Ibra, i due hanno cenato a porte chiuse, in privato, con una guardia del corpo che li sorvegliava". Alcuni siti svedesi hanno pubblicato le foto di Zlatan con la moglie Helena Seger, il calciatore è sul suo yacht con l'ex modella svedese con cui è sposato da venti anni e con cui ha due figli. Secondo il sito al momento dello scatto i due stavano discutendo animatamente ma la foto è stata presa da lontano e nessuno sa perché Ibra ed Helena stessero litigando.