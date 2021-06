Diletta Leotta sostituita da Giorgia Rossi su DAZN?

Novità in casa DAZN: pare che Giorgia Rossi subentrerà a Diletta Leotta come volto femminile del calcio. La notizia, che non è stata confermata, è stata diffusa da alcuni giornalisti sportivi. La piattaforma digitale dal prossimo anno trasmetterà per la prima volta tutti gli incontri di Serie A.

Lo scorso mese di marzo DAZN ha impresso una svolta storica nel mondo del calcio: la piattaforma multimediale si è aggiudicata per la prima volta i diritti della serie A. Nella prossima stagione il gruppo che fa capo al miliardario ucraino Len Blavatnik trasmetterà 7 incontri in esclusiva e 3 in condivisione con Sky.

In questi giorni DAZN sta rinnovando la propria struttura, dopo l'addio all' ex direttore editoriale Marco Foroni, alla piattaforma streaming arriveranno da Sky il giornalista Marco Cattaneo e Massimo Ambrosini, ex calciatore e commentatore sportivo e opinionista. Ma i cambiamenti non sono finiti: sembra infatti che Diletta Leotta non abbia rinnovato il contratto che la legava alla piattaforma multimediale. Secondo le indiscrezioni del giornalista sportivo Sandro Sabatini: "pare che Diletta Leotta lasci Dazn, non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell'emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie TV".

Anche Paolo Bargiggia, altro giornalista sportivo, conferma queste voci sottolineando che la Leotta ha guadagnato in questi anni 400mila euro a stagione. Nella stessa scia si inserisce il tweet di Maurizio Pistocchi, l'ex giornalista di Mediaset in un post ha scritto "Dicono che la bella conduttrice, poco riconoscente nei confronti dei suoi Pigmalioni, abbia già firmato il passaggio a un'altra emittente. Si annunciano scintille con la bella di Catania", dove la Leotta è la catanese e la conduttrice 'poco riconoscente' è la Rossi.

Giorgia Rossi nella scorsa stagione ha condotto Pressing Serie A sulle reti Mediaset, negli anni passati, sempre per l'azienda di Cologno Monzese, la Rossi ha condotto anche Pressing Euro 2020 e Pressing Champions League. A Mediaset era approdata nel 2013 nelle vesti di inviata ed ospite di Tiki Taka.