Serie A, DAZN si aggiudica i diritti delle partite per i prossimi 3 anni

DAZN trasmetterà le partite del campionato di Serie A per i prossimi 3 anni: l'offerta del gruppo del miliardario Len Blavatnik ha battuto quella di Sky nell'assemblea di Lega di poche ore fa.

Svolta storica nel calcio, per la prima volta una piattaforma streaming si aggiudica i diritti esclusivi di ben 7 partite delle dieci che compongono una giornata del campionato di Serie A. A favore dell'offerta di DAZN hanno votato ben sedici squadre del massimo campionato di calcio: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Spezia, Torino e Udinese. Hanno votato contro solo 4 club: Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo.

DAZN si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per i quali aveva offerto circa 840 milioni di euro a stagione per il prossimo triennio. Grazie a questa offerta il gruppo, che fa capo al miliardario ucraino Lev Blavatnik, trasmetterà in esclusiva ben 7 partite del nostro campionato. Le altre 3 DAZN le trasmetterà in co-esclusiva con chi si aggiudicherà il pacchetto 2, a cui è interessato Sky che ha offerto 70 milioni di Euro.

DAZN in questa sua scalata al campionato di calcio di Serie A è stata aiutata da Tim che poco tempo fa aveva annunciato di aver affiancato la piattaforma streaming nella battaglia per i diritti delle partite. In una nota l'operatore di telefonia aveva spiegato: "TIM si qualifica come operatore di telefonia e pay tv di riferimento per l'offerta dei contenuti di Dazn in Italia nonché per la partnership tecnologica".