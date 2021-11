Diletta Leotta, la foto del suo costume di Halloween 2021 accende Instagram: "Le zucche di fuori"

Le foto del costume di Halloween 2021 di Diletta Leotta hanno acceso Instagram incitando i suoi otto milioni di fan a commentare il look e la bellezza della presentatrice.

Diletta Leotta ha letteralmente infiammato Instagram pubblicando una serie di foto del suo costume di Halloween 2021: la conduttrice di DAZN ha festeggiato il 31 Ottobre con un vestito nero che ha acceso gli animi dei suoi ben otto milioni di follower.

La Leotta ha celebrato Halloween con un look spettacolare che richiama quello di Angelina Jolie in Melficient, la matrigna di Biancaneve e la Crudelia Demon della carica dei 101, un outfit completo di collare, punte svettanti e spacco inguinale.

"Happy Halloween" è la didascalia che Diletta ha aggiunto all'ultima serie si scatti pubblicati su Instagram. L'attrice Cristina Marino ha commentato il post con una serie di emoji di fiamme mentre Flavia Pennetta, celebre ex tennista italiana, ha scritto: "Mamma maooooooooo".

Considerazioni di questo tipo e altri commenti decisamente più spinti volti ad elogiare la presentatrice si sono letteralmente ammassati sotto il post nel giro di poche ore: "Ora vogliamo le zucche di fuori", oppure: "Ti prego premi i tuoi piedi in faccia come un rullo che compatta l'asfalto" e ancora: "Strofinami i piedi come un mattarello sull'impasto".