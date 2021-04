Diletta Leotta: "Con Can Yaman non è finita, il matrimonio è solo rimandato"

La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman non è finita: lo ha assicurato la giornalista sportiva mentre le veniva consegnato il Tapiro d'Oro da Striscia la notizia.

Tra Diletta Leotta e Can Yaman l'amore non è finito: la conduttrice di DAZN lo ha affermato davanti alle telecamere di Striscia la Notizia, aggiornando i curiosi anche sul futuro matrimonio, che non è stato annullato ma: "c'è solo da fare le cose con i tempi giusti".

Le voci su una relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman sono iniziate a circolare all'inizio di quest'anno, ma solo a febbraio è arrivata la conferma attraverso una foto pubblicata da Diletta Leotta sul suo profilo social che immortalava le due star mentre accarezzavano un cavallo al maneggio.

Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile matrimonio tra la conduttrice sportiva e la star di Daydreamer - Le ali del sogno, poi il settimanale Chi aveva scritto della rottura: "Si parlava di convivenza, di matrimonio, di figli ma Can non aveva fatto i conti con il fattore D, il fattore Diletta". Il primo a parlare della presunta crisi tra le due star era stato il giornalista Sandro Pirrotta: "C'è una bella rottura, ossia c'è una crisi profondissima. Lui ha sospeso il suo account Instagram e lei ha tolto l'anello di fidanzamento".

Per questo motivo Valerio Staffelli ha deciso di consegnare il Tapiro d'Oro a Diletta Leotta, come potete vedere in queresto video. L'inviato di Striscia la Notizia ha intercettato la giornalista fuori dallo stadio di San Siro e le ha consegnato il sarcastico premio, il sesto della carriera di Diletta. La Leotta però ha smentito le voci di una rottura con l'attore turco: "Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d'amore è vera e sono molto felice. C'è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business".