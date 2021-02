Diletta Leotta e Can Yaman: lei conferma la relazione con una foto su Instagram

Da settimane si parla della relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman: oggi la commentatrice di DAZN ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram particolare perchè la prima insieme al bell'attore turco.

Le prime foto di Can Yaman e Diletta Leotta sono state pubblicate lo scorso gennaio dal settimanale Chi, poi il gossip è completamente impazzito. Forse anche per questo motivo i due hanno deciso di 'ufficializzare' la loro storia d'amore attraverso un primo scatto sull'account Instagram di Yaman. E oggi è toccato alla pagina di Diletta Leotta.

La foto immortala le due star a un maneggio mentre accarezzano un cavallo bianco, entrambi indossano un capello da fantino come se fossero pronti per una cavalcata. Nella didascalia che accompagna la foto Diletta ha scritto "C'era una volta", il modo in cui iniziano le favole, come quella che stanno vivendo la conduttrice sportiva e la star di Daydreamer - Le ali del sogno.

Lo scatto naturalmente ha fatto il pieno di like e di commenti, tutti entusiasti della neo coppia "Bellissima coppia" a "Ti amo mia coppia pericolosa", si legge scorrendo la pagina. Non mancano naturalmente i commenti dalla Turchia, dove Can Yaman è una vera e propria star.