Diletta Leotta torna su Canale 5 per sostituire uno storico programma? La tentazione di Mediaset

Il successo di Affari Tuoi con Stefano De Martino ha spinto Mediaset a rivedere la programmazione dell'access prime time. Striscia la Notizia, storico programma di Canale 5 in onda dal 1989, rischia di chiudere i battenti dopo gli ascolti deludenti di questa stagione. Secondo le informazioni raccolte da Davide Maggio e Santo Pirrotta, l'azienda di Cologno Monzese vorrebbe affidare un nuovo show game ad volto giovane.

Mediaset ripensa l'access prime time: addio a Striscia la Notizia?

Sul sito di Davide Maggio si legge che in queste settimane diverse case di produzione si stanno contendendo lo slot con l'ambizione di proporre valide alternative al Tg satirico di Antonio Ricci, presentando ai vertici di Cologno Monzese numerosi game show per fare concorrenza ai pacchi di De Martino.

Pierpaolo Pretelli e Fabio Rovazzi testano La Ruota della Fortuna

A confermare queste indiscrezioni è proprio Santo Pirrotta, che nella sua newsletter Celebrity Watch su Vanity Fair ha rivelato che due dei giovani testati sarebbero Pierpaolo Pretelli e Fabio Rovazzi: "A Mediaset si stanno testando nuovi volti per il preserale e l'access prime time, anche in risposta al grande successo di Stefano De Martino".

Pierpaolo Pretelli è tra i giovani testati da Canale 5

"In gran segreto, Pierpaolo Pretelli e Fabio Rovazzi sono stati convocati a Cologno per registrare due puntate zero de La Ruota della Fortuna - scrive Pirrotta - Lo showman, attualmente impegnato a teatro con il musical Rocky e in lizza come inviato all'Isola dei Famosi, e il cantante, recentemente giudice a Io Canto Senior, hanno girato le loro puntate separatamente. Ma sapevano l'uno dell'altro?".

Diletta Leotta si unisce alla sfida: anche lei in corsa per il nuovo show

A queste anticipazioni si aggiunge un ulteriore dettaglio svelato da Davide Maggio. Oltre all'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e allo youtuber e cantante, Mediaset avrebbe deciso di testare anche Diletta Leotta. Reduce dalla non esaltante esperienza con La Talpa, la giornalista sportiva sarebbe pronta a registrare una puntata zero dello stesso format. Chi tra loro riuscirà a guadagnarsi un posto nel futuro palinsesto di Mediaset? Quel che è certo è che l'azienda sta puntando su volti giovani per rinnovare la propria offerta televisiva.