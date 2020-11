Diego Armando Maradona: le reazioni sui social alla sua morte, da Pelè a James Franco

Arrivano come un fiume in piena le reazioni sui social dei personaggi famosi alla morte di Diego Armando Maradona, la leggenda del calcio che si è spenta oggi all'età di 60 anni in seguito ad un arresto cardiaco. Da James Franco a Pelé e Stefano Fresi, da Vincenzo De Luca a Roberto Saviano, tutti ricordano Maradona con affetto, a prescindere dalle proprie simpatie calcistiche.

Quella di oggi sembrava una normalissima giornata di fine novembre ma la notizia della morte di Diego Armando Maradona ci ha tenuto a ricordare che questo 2020 di normale ha ben poco. Con il campione argentino è morto il calcio e la sua dipartita tocca da vicino tutti, devastando soprattutto la città di Napoli e coloro per cui il calcio non rappresenta solo un gioco ma una vera e propria storia d'amore.

Diego Armando Maradona, più grande del cinema e oltre il calcio

L'annuncio, partito dai quotidiani argentini, è rimbalzato in un attimo in tutto il mondo, raggiungendo gente comune, tifosi sportivi e professionisti che hanno dato il via ad un fiume di messaggi d'addio che non tende ad arrestarsi. Tra questi non mancano quelli condivisi da personaggi celebri, italiani ed internazionali, pronti ad omaggiare con foto, video o semplici parole un campione che sul campo non sapeva neanche cosa fosse la semplicità.

Il protagonista di Gomorra, Salvatore Esposito ha saputo della morte di Maradona in diretta, e la sua reazione è stata incredula. James Franco ha pubblicato su Instagram un fumetto che vede Maradona di spalle mentre allunga la sua mano verso quella di Dio, pronto per raggiungerlo in cielo, proprio lui che veniva soprannominato "La mano de Dios" per il gol che segnò con la mano nei quarti di finale del Mondiale del 1986 tra Argentina e Inghilterra.

Per quanto riguarda il cinema italiano, anche Cristiana Capotondi ha voluto dire addio a colui che ha contribuito a farle amare il calcio. "Grazie Diego per averci fatto amare questo sport, per averlo riempito di vita, di sudore, di sofferenza, di gioia e di talento. Grazie per averlo reso epico, per averlo reso spettacolare, per averlo innalzato a dialettica politica, per averci portato con te sul campo, tra i tuoi scarpini, sempre. Qualcuno diceva: Diego è la prova stessa che Dio esiste. È vero che ogni volta che un bambino tocca la palla ricomincia la storia del calcio, ma una storia così non la vedremo più... RIP Diego", si legge nel post.

Un altro interprete romano, Stefano Fresi, non è invece riuscito ad esprimere in parole il proprio dispiacere ed ha condiviso semplicemente uno dei video più celebri di Maradona, ovvero quello in cui palleggia sul campo sulle note di Life is Life nell'intervallo del match tra Napoli e Bayern Monaco.

"Unico, irripetibile genialità, il più grande di tutti, il più amato di tutti. Un grande uomo di calcio, un grande uomo di sport che prima del mondo intero, ha fatto innamorare Napoli perché di slancio e senza ipocrisia ha saputo scoprirne e interpretarne l'anima. Ha contribuito a riaccenderne l'orgoglio, unendo generazioni che lo hanno saputo amare, capire e anche perdonare": queste sono invece le parole che ha scritto su Facebook Vincenzo De Luca, presidente della Campania, ad accompagnare uno scatto che lo ritrae al fianco di Maradona.

Non poteva poi mancare l'addio di Pelé, probabilmente l'unico paragonabile al campione argentino per la quantità di persone che ha fatto sognare attraverso il suo talento calcistico: "Ho perso un caro amico ed il mondo ha perso una leggenda. Ci sarebbe molto altro da dire, ma per ora chiedo solo che Dio possa dare forza alla sua famiglia. Un giorno, spero, giocheremo insieme a calcio nel cielo", si legge nel post di Instagram.

Facendo un tuffo nel mondo della musica, riportiamo il saluto di Gianna Nannini. La rocker toscana ha voluto sottolineare quanto Maradona sia stato molto più che un semplice giocatore di pallone. "Ci sono giocatori e giocatori, ma tu Diego sei una divinità del calcio, un essere umano che ha regalato emozioni a noi tutti come nessuno mai prima, e penso mai nessuno più dopo di te", si legge nel post.

Roberto Saviano ha espresso il proprio dolore scrivendo semplicemente "Pensavo fossi immortale...".

L'attore e regista Leonardo Pieraccioni ha riportato una citazione celebre di Maradona, omaggiando il campione attraverso un video ed il brano La Vida Tómbola che Manu Chao gli dedicò: