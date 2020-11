Alexandra Daddario sostiene l'abbigliamento no-pants: "Perché dobbiamo indossare i pantaloni?"

Alexandra Daddario ha lavorato molto durante questa pandemia di Covid-19 e in un post pubblicato in un giorno di riposo, ha reso nota la sua propensione per un abbigliamento no-pants, ovvero senza pantaloni che probabilmente ha sostenuto durante i mesi di lockdown.

In un recente post su Instagram, infatti, la vediamo su una spiaggia probabilmente dopo una notte di riprese, con un cappellino di lana e la mascherina sul viso. Alexandra Daddario ha approfittato di questa pubblicazione per affermare che la vita senza pantaloni è molto più bella: "Dopo una notte di riprese tutti vestiti bene; ho messo un cappello, una mascherina coordinata. Non ho indossato le scarpe, a meno che non sia necessario per lavoro. Non so più perché possiedo ancora pantaloni o gioielli. Ho visto un paio di jeans nella mia valigia e non ero sicura di cosa fossero. Li ho indossati e sinceramente ho pensato perché abbiamo deciso di indossarli?"

Nei suoi post social, l'attrice dimostra spesso di amare la vita senza vestiti, come in una foto in topless pubblicata qualche settimana fa che ha fatto entusiasmare tutti i suoi fan.

Alexandra Daddario ha all'attivo alcuni progetti attualmente in lavorazione, tra cui i film Die in a Gunfight e Happy Life. Inoltre, fa parte del cast di Songbird, il thriller sulla pandemia prodotto da Michael Bay che l'11 dicembre sarà disponibile in digitale sulle piattaforme a noleggio degli USA.