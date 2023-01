Die Hart: la serie con Kevin Hart diventa un film in arrivo su Prime Video

Amazon ha annunciato che la serie Die Hart con Kevin Hart verrà trasformata in un film per la distribuzione in streaming su Prime Video.

Die Hart, la serie di Kevin Hart, verrà trasformata in un film che verrà distribuito su Prime Video e in alcuni cinema in Sud Africa.

Il progetto era stato prodotto da Hartbeat per Quibi, la fallimentare piattaforma di streaming che aveva debuttato nel 2020 e i cui contenuti erano poi stati acquistati da Roku.

L'action comedy Die Hart aveva come protagonisti Kevin Hart, John Travolta, Nathalie Emmanuel, Josh Hartnett e Jean Reno. Il debutto del film è ora previsto in streaming il 24 febbraio in tutto il mondo.

Al centro della trama c'è una versione alternativa di Kevin Hart, un attore che è determinato nel suo tentativo di essere considerato una star del cinema action. Per riuscire a raggiungere il suo obiettivo, Hart frequenta una "scuola per action hero", gestita da Ron Wilcox (Travolta), dove cerca di imparare come provare a realizzare il suo sogno.

La versione film, che condenserà le dieci puntate, sarà diretta da Eric Appel (Brooklyn Nine-Nine) e scritta da Derek Kolstad (John Wick).

Chris Mansolillo di Prime Video ha dichiarato: "Amiamo realmente questo film e non vediamo l'ora di condividerlo con i nostri consumatori. Kevin Hart è uno degli entertainer più talentuosi al mondo e siamo così felici nel lavorare con lui e Hartbeat per diventare la casa in esclusiva di questo film brillante".