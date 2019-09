Dickinson: il trailer della serie Apple TV+ con star Hailee Steinfeld

Dickinson, la serie con Hailee Steinfeld, debutterà su Apple TV+ e il primo trailer mostra alcune sequenze dell'atteso progetto dedicato alla storia della scrittrice.

Il video mostra la giovane mentre parla di come gli uomini abbiano paura di insegnare alle donne come funziona il mondo perché potrebbero prendere il controllo della situazione e viene presa in giro dalle sue coetanee che la considerano pazza. Emily, inoltre, sogna di diventare una grande scrittrice, e deve poi affrontare un padre che non vede di buon occhio i suoi progetti.

La serie Dickinson mostrerà Hailee Steinfeld nella parte di Emily, una giovane ribelle che non ha intenzione di rispettare le imposizioni della società e la mancanza di uguaglianza tra uomini e donne.

Il progetto è stato creato da Alena Smith e nel cast degli episodi ci sono John Mulaney e Zosia Mamet nei ruoli di Henry David Thoreau e Louisa May Alcott.

Wiz Khalifa, come rivela anche il video condiviso online, interpreterà la Morte, una delle fonti di ispirazione della giovane autrice.

Lo show - che sarà uno dei titoli presenti nel catalogo al debutto del servizio - prodotto per la piattaforma di streaming Apple TV+ ha un cast composto anche da Jane Krakowski, Toby Huss, Anna Baryshnikov, Ella Hunt e Adrian Blake Enscoe.