Dickinson 3: il teaser trailer svela la data di uscita della serie su Apple+

Apple TV+ ha annunciato oggi in un teaser la data di uscita della terza e ultima stagione di Dickinson", l'acclamata serie Apple Original, in arrivo venerdì 5 novembre su Apple TV+.

Creata, scritta e prodotta da Alena Smith, che fa anche il suo debutto alla regia, e con la candidata all'Oscar Hailee Steinfeld, che è anche produttrice esecutiva, la terza stagione di 10 episodi sarà presentata in anteprima con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio a settimana, ogni venerdì successivo, fino al 24 dicembre.

"Quando ho deciso di realizzare Dickinson, ho immaginato la serie come un viaggio di tre stagioni che avrebbe raccontato la storia delle origini della più grande poetessa americana in un modo completamente nuovo, evidenziando l'importanza e la risonanza di Emily per la nostra società odierna. Nemmeno nei miei sogni più sfrenati avrei mai potuto immaginare quanto sarebbe diventata ricca e soddisfacente l'esperienza di lavorare a questo spettacolo; l'incredibile gioia di raccontare la vita di Emily insieme ad Hailee e al nostro cast e crew di persone brillanti e appassionate; di condividere l'epica stagione finale con pubblico di tutto il mondo e condurlo insieme a noi alla conclusione della saga di formazione di Emily, mentre continua a lottare per la sua verità poetica e a fare i conti con così tanti problemi che ora siamo noi a dover affrontare. Grazie a Hailee Steinfeld e a tutto il nostro team per aver reso questo viaggio creativo così indimenticabile. Sono grata della mia collaborazione con Apple e non vedo l'ora di continuare a raccontare storie ancora più originali insieme a loro negli anni a venire".

Dickinson: Hailee Steinfeld in una scena della terza stagione

Nella terza stagione: il periodo più produttivo di Emily Dickinson come artista coincide con la furiosa guerra civile americana e con una battaglia altrettanto feroce che divide dall'interno la sua stessa famiglia. Mentre Emily cerca di sanare le divisioni intorno a lei, si chiede se l'arte possa aiutare a mantenere viva la speranza e se il futuro possa essere migliore del passato.

Al fianco di Hailee Steinfeld nella terza stagione di Dickinson ritroviamo i membri del cast Toby Huss, Adrian Blake Enscoe, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Amanda Warren, Chinaza Uche e Jane Krakowski, oltre al rapper, cantante e cantautore di fama mondiale, Wiz Khalifa, che si unirà ancora una volta allo show nel personaggio di Death. La terza stagione includerà anche nuove guest star tra cui Ziwe, nei panni Sojourner Truth, che si è unito al progetto anche come scrittore, Billy Eichner, nel ruolo di Walt Whitman, Chloe Fineman, che interpreterà Sylvia Plath; nella terza serie tornano anche Zosia Mamet nei panni di Louisa May Alcott e Will Pullen che interpreta Nessuno.

Dal suo debutto, Dickinson ha ottenuto un Peabody Award e una nomination al GLAAD Media Award dopo la sua prima stagione e Hailee Steinfeld è stata recentemente nominata dalla Hollywood Critics Association per gli inaugurali HCA TV Awards come migliore attrice in una serie in streaming, Categoria commedia.