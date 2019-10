Dickinson: nel nuovo trailer della serie Apple TV+ Hailee Steinfeld è irresistibile

Apple TV+ ha diffuso un nuovo trailer di Dickinson, la serie tv sulla poetessa americana Emily Dickinson che avrà per protagonista una Hailee Steinfeld in splendida forma.

Il nuovo trailer di Dickinson è un concentrato di feste, follia, travestimenti, amori saffici e sagaci battute, tutto accomunato da un unico comunce denominatore: la davvero poco timida Emily Dickinson, che nella serie targata Apple TV+ sarà interpretata da una Hailee Steinfeld al massimo della forma.

La piattaforma, che esordirà il prossimo 1° novembre (anche in Italia), sta scaldando i motori, mostrando al pubblico nuovi dettagli sui suoi contenuti originali, tra cui spicca Dickinson, che debutterà lo stesso giorno con tutti i suoi episodi.

E intanto il nuovo trailer non fa che accrescere l'hype dei futuri spettatori, che dovranno confrontarsi con una poetessa ben diversa da quella descritta fino a pochi anni fa nelle antologie: questa Emily Dickinson è una sognatrice ribelle, molto più libera nei costumi delle sue coetanee e molto più battagliera di loro. Anche se, come la clip ben sottolinea, portare avanti il sogno di diventare un'artista di riconosciuto talento, per una donna nell'America di inizio '800, non era cosa semplice, e non lo sarà per la colorata Dickinson di Apple.

In base alla descrizione ufficiale rilasciata da Apple: "Dickinson esplora con audacia i vincoli della società, di genere e della famiglia dal punto di vista della giovane poetessa ribelle Emily Dickinson". Creata da Alena Smith (The Affair, The Newsroom), e prodotta a livello esecutivo dalla stessa Hailee Steinfeld, Dickinson andrà in onda su Apple TV+ a partire dal 1° novembre.