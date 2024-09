Dick Van Dyke vince un Emmy a 98 anni e rivela: "Ecco come voglio essere ricordato"

L'attore è nuovamente il più anziano di sempre a ricevere il riconoscimento per il suo varietà Dick Van Dyke 98 Years Of Magic

Dick Van Dyke ha avuto una serata memorabile agli ultimi Premi Emmy assegnati la notte scorsa e che lo hanno visto trionfare nuovamente. L'attore, a 98 anni, è ancora il più anziano ad aver ricevuto tale riconoscimento.

Il Dick Van Dyke 98 Years Of Magic, andato in onda sulla CBS nel dicembre 2023, ha vinto nella categoria Outstanding Variety Special durante la prima serata dei Creative Arts Emmys. In qualità di produttrice esecutiva, Arlene Van Dyke - moglie di Dick da oltre un decennio - ha portato a casa uno dei trofei.

"Grazie per questo risultato, non so dirvi cosa significhi", ha commentato Dick mentre saliva sul palco del Peacock Theater di Los Angeles insieme ad Arlene, prima di annunciare che presto compirà 99 anni e di lanciarsi in una piccola danza.

L'attore ha poi elogiato la moglie, aggiungendo: "La giovane donna che ha ricevuto questo premio, voi penserete alla parola 'nepotismo', e lo capirei, ma questa donna ha ottenuto il lavoro da sola come produttrice dello speciale di Dick Van Dyke perché mi conosce dentro e fuori, e sa come lavoro, e non si fa fregare da nessuno. Arlene Van Dyke!".

Dick Van Dyke riflette sulla sua longevità: "Se l'avessi saputo, avrei avuto più cura di me"

Nel backstage, un giornalista ha chiesto a Van Dyke come vorrebbe essere ricordato. "Per le risate, spero", ha risposto. "Spero per aver fatto ridere la gente in questi 75 anni. Sono nel settore da 75 anni appunto. Non riesco a crederci, sono ancora qui e mi esibisco". Poi, con un sorriso, ha aggiunto: "Sto cercando lavoro, se qualcuno avesse bisogno di me".

Celebre per aver recitato in The Dick Van Dyke Show e Diagnosis: Murder in televisione, Mary Poppins al cinema e Bye Bye Birdie sul palcoscenico - è entrato nella storia questo giugno diventando il più anziano vincitore di sempre di un Daytime Emmy, riconosciuto per il suo lavoro nella soap Days of Our Lives.

"Sono il candidato più anziano della storia. Non posso crederci", aveva detto al pubblico degli Emmy, secondo Variety. "Ho interpretato vecchi per tutta la vita. Se avessi saputo che sarei vissuto così a lungo, mi sarei preso più cura di me stesso!".