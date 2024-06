Dick Van Dyke vince il Daytime Emmy Award: a 98 anni è il più anziano di sempre

Alla veneranda età di 98 anni, Dick Van Dyke ha conquistato un prezioso riconoscimento, diventando il più anziano vincitore del Daytime Emmy Award per la sua partecipazione alla serie tv Il tempo della nostra vita. Al fianco della moglie Arlene Silver, Van Dyke si è presentato sul palco per ricevere il premio, mostrando tutta il suo brio e la sua consueta ironia nel discorso di ringraziamento.

In passato, Dick Van Dyke vinse due Emmy Award per le sue performance in The Dick Van Dyke Show. In realtà, Van Dyke aveva già battuto il record di persona più anziana ad ottenere una nomination e la conquista del premio suggella definitivamente l'incredibile risultato ottenuto dalla star.

Premio da record

"Mi sento come una spia della televisione notturna!" ha esclamato Van Dyke sul palco "Sono il nominato più anziano della storia. Non posso crederci. Ho interpretato vecchi per tutta la vita. Se avessi saputo che sarei vissuto così a lungo mi sarei preso meglio cura di me stesso!".

Nella soap opera Il tempo della nostra vita, Dick Van Dyke ha interpretato un uomo affetto da amnesia, affermando di essersi divertito moltissimo a partecipare allo show. Van Dyke divenne famoso negli anni '60 come protagonista di Bye, Bye Birdie, e grazie alla sitcom The Dick Van Dyke Show. In tutto il mondo è noto per il ruolo del tuttofare amico della protagonista (Julie Andrews), Bert, in Mary Poppins, in cui presta il volto anche al signor Dawes, il capo del signor Banks (David Tomlinson) alla banca cittadina.

Nel 2023 è stato onorato con uno speciale, Dick Van Dyke: 98 Years of Magic. Nella categoria in cui ha trionfato Dick Van Dyke erano candidati anche Ashley Jones per Beautiful, Linden Ashby per Febbre d'amore, Guy Pearce per Neighbours e Alley Mills per General Hospital.