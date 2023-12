Dick Van Dyke riflette sulla sua longevità:'Se l'avessi saputo, avrei avuto più cura di me'

Dick Van Dyke, celebre in tutto il mondo per la sua partecipazione al film Disney Mary Poppins, è apparso in tv al Sunday Morning di CBS, e si è soffermato sulla propria longevità, a pochi giorni dal compimento del novantottesimo compleanno.

"Se avessi saputo che avrei vissuto così a lungo avrei avuto più cura di me stesso. Ho attraversato tutta la fase dell'alcolismo" ha dichiarato l'attore durante il talk show. Van Dyke affiancò Julie Andrews nel film del 1964 di Robert Stevenson basato sulla serie di romanzi di P.L. Travers. Nel film l'attore interpreta un doppio ruolo: il simpatico e burlone Bert, amico e compagno d'avventure di Mary Poppins, e il direttore della banca nella quale lavora il signor Banks (David Tomlinson).

Il segreto è il divertimento

Anche in passato Dick Van Dyke aveva parlato dei suoi problemi con l'alcol, durante un'intervista con Oprah Winfrey nel 2016, affermando di essere sobrio dal 1972. L'attore ha dichiarato di stare bene fisicamente e ha ringraziato la moglie:"Che Dio la benedica. Si assicura che vada in palestra tre volte a settimana e faccio un allenamento completo".

Nonostante la maggior parte dei suoi colleghi storici siano scomparsi, come Carl Reiner, Mary Tyler Moore e di recente Norman Lear, alla veneranda età di 101 anni, Van Dyke ha sottolineato come il divertimento sia stata una componente fondamentale nella sua carriera:"La mia intera carriera ha dipeso da questo. Se non mi sto divertendo sono davvero pessimo. È una benedizione trovare un modo che ami per guadagnarsi da vivere, che faresti anche gratuitamente. Mi dispiace tanto per le persone che odiano il loro lavoro. Non vedo l'ora di andare a lavorare ogni mattina".