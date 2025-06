Dick Van Dyke assente da un evento per un malessere, la moglie: "A 99 anni ci sono giorni buoni e meno buoni"

Nel weekend, Dick Van Dyke avrebbe dovuto condurre il Vandy Camp al fianco della moglie Arlene Silver, all'Arlene & Dick Van Dyke Theater della Malibu High School ma ha dovuto rinunciare all'ultimo momento.

Ad annunciare al pubblico l'assenza del marito è stata proprio Arlene Silver, che ha spiegato ai presenti il motivo che ha costretto l'attore a disertare l'appuntamento.

Il motivo dell'assenza di Dick Van Dyke ad un evento del weekend

"Devo informarvi che Dick oggi non è in forma per festeggiare con noi. Mi dispiace. A 99 anni e mezzo, ci sono giorni buoni e giorni meno buoni... e purtroppo oggi non è un giorno buono per lui. È dispiaciuto di non poter essere qui" ha spiegato Silver.

Una scena di Mary Poppins

L'attore è riuscito comunque a fare una breve apparizione in live streaming nella giornata di ieri e Arlene Silver ha confermato che Van Dyke dovrebbe riuscire a partecipare al prossimo Vandy Camp.

La celebrazione dell'infanzia di Dick Van Dyke

Nel corso dell'evento, Arlene Silver ha sottolineato che lo show non è soltanto legato alla presenza di Dick Van Dyke ma anche una vera e propria celebrazione dell'infanzia.

"È una celebrazione dell'infanzia, delle nostre infanzie, della musica che ci portiamo dentro. E Dick Van Dyke è una grande parte di tutto questo" ha spiegato Silver.

Julie Andrews e Dick Van Dyke in una scena di Mary Poppins

Il Vandy Camp è un evento annuale in cui Van Dyke e Silver collaborano con il loro gruppo musicale per celebrare la loro passione per la comicità, il vaudeville e il circo. La star di Mary Poppins e Chitty Chitty Bang Bang ha incontrato Silver per la prima volta ai SAG Awards nel 2006, e i due si sono poi sposati nel 2012.