Dick Van Dyke scherza sulla sua salute dopo le preoccupazioni dei fan: "Come mi sento? Vecchio"

Dick Van Dyke ha rassicurato a modo suo i fan, preoccupati per la cancellazione di due apparizioni pubbliche dell'attore, che non si era presentato ai Primetime Emmy Award lo scorso 15 settembre, e ha cancellato la propria partecipazione ad una convention nello Utah.

In un video pubblicato dal New York Post, la star di Mary Poppins è apparsa di buonumore senza risparmiarsi qualche battuta, in linea con il suo proverbiale senso dell'umorismo. Un giornalista l'ha intercettato dopo essere uscito da una farmacia a Malibu.

Ottima salute

Alla domanda diretta sul suo stato di salute e su come si sentisse, Van Dyke ha risposto laconicamente:"Mi sento vecchio". A dicembre, l'attore compirà 99 anni e il giornalista gli ha chiesto se avesse grandi piani:"Sto solo pregando di arrivarci" ha chiosato ironicamente Van Dyke.

Dick Van Dyke con Julie Andrews in una scena di Mary Poppins

La preoccupazione intorno a Dick Van Dyke è nata a metà settembre quando l'attore, che era stato annunciato come presentatore agli Emmy, non si è presentato alla cerimonia. Ansie aumentate nel weekend, quando gli organizzatori del FanX Salt Lake Comic Convention hanno rivelato che Van Dyke aveva rinunciato all'evento, che si terrà tra giovedì e sabato.

In realtà il problema principale è semplicemente lo stato di anzianità dell'attore, come si legge nel comunicato di FanX:"Siamo spiacenti di annunciare che Dick Van Dyke non è in grado di viaggiare per il FanX. Esprime la sua gratitudine a tutti coloro che lo supportano ma, a quasi 99 anni, viaggiare e interagire con migliaia di persone è più di quanto possa fare in questo momento" hanno dichiarato in una nota gli organizzatori.

L'ultima apparizione pubblica di Dick Van Dyke, prima del video del New York Post, risaliva ai Creative Arts Emmy Award dello scorso 7 settembre, quando vinse il premio Outstanding Variety Special (Pre-Recorded) per il suo spettacolo di compleanno dal titolo Dick Van Dyke: 98 Years of Magic.