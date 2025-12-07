Dick Van Dyke: “Non mi pento di aver rifiutato Il presagio: rimpiango un film con una star italiana"

La star di Mary Poppins ha raccontato di non pentirsi di aver negato la disponibilità al film di Richard Donner ma avrebbe voluto lavorare con una famosa attrice nostrana.

Dick Van Dyke tra pochi giorni compirà 100 anni e nelle ultime settimane ha rilasciato diverse interviste in cui ha ripercorso alcuni passaggi della sua carriera, svelando anche diversi aneddoti poco conosciuti legati al suo percorso nel mondo dello spettacolo.

In particolare, l'attore ha spiegato il motivo che lo spinse a dire 'no' all'offerta per il film Il presagio, diretto da Richard Donner mentre avrebbe voluto affiancare una star cinematografica italiana ed è questo che considera il suo vero rimpianto.

I rimpianti di Dick Van Dyke

"Avrei potuto fare Il presagio, quello che ha fatto Gregory Peck" ha spiegato Van Dyke "Non volevo fare quel tipo di film. Semplicemente non si adattava ai miei gusti".

Tra i diversi rimpianti, un progetto con Cary Grant e uno con... Sophia Loren: "Cary Grant era l'uomo più bello del mondo, e mi piaceva il modo in cui si vestiva, il modo in cui recitava, tutto quanto. Eravamo diventati buoni amici. Mi chiese di fare un film con lui, e non riesco a ricordare perché dissi di no, accidenti!".

Julie Andrews e Dick Van Dyke in una scena di Mary Poppins

Il 'no' a Sophia Loren è invece colpa del suo agente: "Sono ancora arrabbiato per quello!" ha scherzato Van Dyke "Il mio agente mi chiamò un giorno e disse di aver ricevuto una chiamata dal manager di Sophia Loren, perché voleva fare un film con me.' E io dissi qualcosa tipo: 'Quando cominciamo?' E lui rispose: 'Beh, l'ho rifiutato.' Io: 'Cosa?' E lui: 'Beh, avresti dovuto avere il secondo nome nei titoli.' E io dissi: 'Non mi importa se menzionano il mio nome!' Dissi: 'Li avrei pagati io!' Non l'ho mai perdonato per quello. Ha rifiutato un film con Sophia Loren. Puoi crederci? Non ho nemmeno avuto modo di incontrarla".

L'emozione di lavorare con Chita Rivera

Dick Van Dyke nell'intervista ricorda anche l'incredibile esperienza di lavorare con Chita Rivera nella produzione originale di Broadway di Bye Bye Birdie nel 1960: "Era incredibile, forte. Io ottenni quel ruolo, [ma] non cantavo né ballavo, e lei era una ballerina così potente. Mi fece sembrare bravo... Ho vinto un Tony, no?".

Dick Van Dyke è conosciuto in tutto il mondo principalmente per aver recitato in Mary Poppins di Robert Stevenson del 1964, al fianco di Julie Andrews e David Tomlinson.