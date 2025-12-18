Dick Van Dyke, la moglie Arlene Silver denuncia la presenza di uno stalker : "Mi segue da mesi"

Attraverso un video pubblicato sui social, la consorte della star di Mary Poppins e Citty Citty Bang Bang ha dichiarato di essere perseguitata da tempo.

Arlene Silver, moglie di Dick Van Dyke, ha confessato ai suoi follower sui social di aver paura di uscire di casa a causa della presenza di un presunto stalker. Nel video, Silver spiega di aver saltato la lezione di yoga del mattino.

Il motivo della sua assenza è legato alla presenza costante di una persona che da tempo, circa due mesi, la segue per le vie di Malibu, come ha confessato la consorte della star del cinema, da pochi giorni centenaria.

Il racconto drammatico di Arlene Silver

"Vado a yoga per la mia salute mentale e semplicemente per muovere il corpo, e c'è questo tizio che, insomma, è stato in giro per tutte le vicende legate a Dick Van Dyke, e ieri gli ho detto qualcosa e, speriamo... è difficile da spiegare" ha dichiarato Silver, cercando di spiegare la situazione in cui si trova.

"Non voglio dargli alcuna attenzione" ha proseguito "Ma è una seccatura perché è l'unica ora in cui esco per fare qualcosa per me stessa. Quindi speriamo che se ne vada, altrimenti dovrò farmi accompagnare da una guardia del corpo alla lezione di yoga".

L'intervento di Dick Van Dyke

Arlene Silver ha spiegato che il marito Dick Van Dyke vorrebbe accompagnarla ma lei si è rifiutata perché, probabilmente, è ciò che questa persona vorrebbe.

La truccatrice ha raccontato anche di aver affrontato di petto il presunto stalker: "Gli ho detto qualcosa ieri. Ha fatto finta di niente, tipo: 'Cosa?'. Amico, sai benissimo cosa stai facendo. Non prendermi in giro. Come fai a rilassarti quando sei in una lezione di yoga e sai che questo tizio potrebbe entrare in classe da un momento all'altro?".

La truccatrice Arlene Silver ha sposato Dick Van Dyke nel 2012; per la star di Mary Poppins si tratta della seconda moglie, dopo il primo matrimonio con Margie Willett dal 1948 al 1984.