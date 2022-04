Diane Kruger afferma di aver "incontrato gli Harvey Weinstein di Hollywood"

Diane Kruger, durante un'intervista relativa al tour promozionale di Swimming With Sharks, ha ammesso che il thriller, interpretato anche da Kiernan Shipka, almeno per quanto riguarda quelli che la star ha definito come 'gli Harvey Weinstein di Hollywood', non è molto lontano dalla realtà.

"Sono rimasta scioccata quando l'ho letto", ha detto la Kruger al Times a proposito di una scena in cui un capo di uno studio cinematografico, interpretato da Donald Sutherland, costringe il personaggio interpretato da Diane a compiere un atto sessuale con la sua giovane ragazza.

"È così che dovrebbe essere, giusto? È per infastidire lo spettatore. E ora conosciamo tutti quelle persone orribili nel mio settore che per fortuna adesso sono in prigione", ha continuato la star, che nello show interpreta Joyce Holt: una dirigente di uno studio che, nel corso della sua carriera, è stata vittima di molestie sessuali.

"Quando ho iniziato a recitare c'erano pochissime donne in queste posizioni di potere", ha osservato Diane Kruger. "Non sto cercando di fare clickbait, sto semplicemente dicendo che mi sono più volte imbattuta 'negli Harvey Weinstein' di questo mondo. Non sono mai stata violentata. Non sono una vittima. Sono qui, a Hollywood, e prospero ma le storie semplicemente orribili sono state davvero tante."