Diane Keaton, Nancy Meyers ricorda l'attrice: "Conoscerla e lavorare con lei mi ha cambiato la vita"

Nancy Meyers ha condiviso online un post dedicato alla sua amica Diane Keaton, morta all'età di 79 anni nella giornata di sabato.

La filmmaker ha ricordato con affetto l'attrice, ricordando che si conoscevano da oltre 40 anni ed erano legate da una profonda amicizia.

Il ricordo dell'attrice

Rendendo omaggio a Diane Keaton, Nancy Meyers ha scritto: "Queste ultime 48 ore non sono state semplici. Vedere tutti i vostri omaggi per Diane sono stati una fonte di conforto. Essendo un'amante dei film, sono con tutti voi: abbiamo perso qualcuno di gigante. Un'attrice brillante che si è messa a nudo più volte per raccontare le nostre storie".

L'attrice aveva per la prima volta recitato in un film della regista nel 1987, in occasione di Baby boom, collaborando poi per i film del franchise Il Padre della Sposa, e tornando sul set di una sua commedia in Tutto può succedere.

La filmmaker ha quindi aggiunto: "Come donna, ho perso un'amica di quasi 40 anni: a volte, in quegli anni, l'ho sentita come una sorella perché abbiamo condiviso così tante esperienze davvero memorabili".

Nancy ha poi sottolineato: "Come regista, ho perso un legame con un'attrice che si può solo sognare. Cerchiamo tutti qualcuno che ci capisca davvero, giusto? Beh, con Diane, credo che ci fossimo trovate bene. Ho sempre pensato che mi capisse davvero, quindi scrivere per lei mi ha reso migliore perché mi sentivo così sicura nelle sue mani. Sapevo quanto potesse essere vulnerabile. E sapevo quanto potesse essere esilarante, non solo con i dialoghi (che recitava parola per parola così come erano scritti, ma riusciva sempre a farli sembrare improvvisati), ma sapeva essere divertente anche seduta a tavola o semplicemente entrando in una stanza".

Il talento di Diane Keaton

Meyers ha continuato il suo ricordo sottolineando: "Ma la verità è che Diane non mi ha semplicemente "capito". Ho visto tutti i suoi spettacolari e innovativi lavori con Woody Allen un milione di volte e guardo con stupore la sua interpretazione in Reds di Warren Beatty. Diane ha fatto esattamente lo stesso per loro perché è quello che fa. Va in profondità. E so che chi ha lavorato con lei sa quello che so io... Ha reso tutto migliore. In ogni situazione, ogni giorno, in ogni film, l'ho vista dare il massimo. Quando avevo bisogno che piangesse scena dopo scena in Tutto può succedere, ci ha messo tutto e poi in qualche modo ha reso la scena divertente. E ricordo che a volte girava in tondo in modo buffo prima di una ripresa per sbilanciarsi di proposito o per qualsiasi altra cosa di cui avesse bisogno per potersi concentrare sul momento".

Meyers ha voluto finire il suo messaggio ribadendo: "Era coraggiosa, era diversa da chiunque altro, era nata per essere una star del cinema, la sua risata poteva rallegrarti la giornata e per me, conoscerla e lavorare con lei, mi ha cambiato la vita. Grazie Di. Mi mancherai per sempre".