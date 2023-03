Diane Keaton e Kathy Bates insieme per la commedia Summer Camp

La pellicola sarà diretta dalla regista conosciuta per il franchise di After.

Come riportato da Deadline, Diane Keaton, Kathy Bates e Alfre Woodard sono entrate nel cast della commedia intitolata Summer Camp, diretta da Castille Landon, nota per il celebre franchise di After.

Il film, le cui riprese si svolgeranno in North Carolina ad aprile, racconta la storia di Nora, Ginny e Mary, migliori amiche fin dall'infanzia, che trascorrono le estati insieme inseparabilmente al campeggio estivo. Con il passare degli anni, si sono viste sempre meno, così quando si presenta l'occasione di riunirsi per una rimpatriata estiva, tutte le amiche la colgono, alcune a malincuore e altre con entusiasmo. Le vite di ognuna di loro potrebbero non essere come le avevano immaginate, ma una cosa è certa: Nora, Ginny e Mary hanno bisogno l'una dell'altra e il campo estivo ricorda loro perché.

"Alex, Dori e io volevamo sviluppare una commedia divertente e ad alta energia per Diane, che ci permettesse di vedere le donne si aprono a nuove esperienze durante quelli che una volta erano considerati gli anni della pensione", ha dichiarato Landon a Deadline riguardo all'ispirazione del progetto.

"Abbiamo avuto questa idea, l'abbiamo proposta a Diane, che l'ha adorata, e ci siamo messi alla ricerca di attori leggendari che hanno sempre voluto lavorare insieme, e non potrei essere più entusiasta. L'intesa sarà innegabile... e non vedo l'ora di rivelare chi altro parteciperà al nostro bizzarro campo estivo".