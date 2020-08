Diana: il musical sulla principessa debutterà su Netflix prima del ritorno a Broadway

Diana: A New Musical, lo spettacolo di Broadway dedicato alla storia della principessa britannica, debutterà su Netflix prima del ritorno in scena a New York previsto per il 25 maggio 2021.

Lo show è diretto da Christopher Ashley e ha come protagonista Jeanna de Waal nel ruolo iconico.

Il musical su Diana Spencer verrà ripreso negli spazi del Longacre Theater senza la presenza del pubblico e rispettando le linee guida ideate in collaborazione con l'associazione Actor's Equity Association.

Diana: A New Musical avrebbe dovuto debuttare ufficialmente il 31 marzo, ritrovandosi però alle prese con la chiusura di tutte le attività a causa della pandemia.

Mary McColl di Equity ha dichiarato. "Oggi possiamo annunciare che abbiamo approvato un piano per assicurare la sicurezza dello staff e degli attori impegnati in Diana. Ora arriva la parte difficile: prendere il progetto dalla pagina e metterlo in pratica. Per rendere il posto di lavoro il più sicuro possibile sarà richiesta la collaborazione di tutti".

Le prove, la realizzazione dell'album e lo spettacolo saranno riprese in vista del debutto su Netflix e tutte le persone coinvolte dovranno sottoporsi regolarmente a test, mentre gli attori e alcuni membri della produzione saranno messi in isolamento prima di lavorare insieme.

Nel cast del musical su Diana ci sono anche Roe Haertrampf nella parte del principe Carlo, Erin Davie in quella di Camilla Parker Bowles e Judy Kaye sarà la Regina Elisabetta.

Le musiche e i testi di Diana: A New Musical sono stati composti da David Bryan.