Diabolik: la trilogia firmata Manetti bros. arriva negli Stati Uniti

Mompracem e Rai Cinema hanno appena annunciato in via ufficiale che tutti e tre i film di Diabolik, scritti e diretti da Marco e Antonio Manetti, saranno presto distribuiti negli Stati Uniti d'America.

Dopo l'uscita in numerosi Paesi come Francia, Spagna, America Latina, Portogallo, Corea del Sud, Canada, Taiwan e in quelli della ex Jugoslavia, Beta Cinema ha siglato un accordo con Kino Lorber che porterà i film dedicati al Re del Terrore, tratti dai celebri fumetti di Angela e Luciana Giussani, nelle sale cinematografiche americane.

"L'uscita dei tre film di Diabolik nel Paese del cinema che abbiamo da sempre amato, è una gioia e una grande soddisfazione. Questo personaggio, da noi così famoso, è meno noto al pubblico americano e siamo orgogliosi che possa conoscerlo di più attraverso i nostri film. Siamo molto curiosi di vedere come reagiranno gli spettatori e se ameranno, quanto noi, questo personaggio così bello", dichiarano i Manetti bros.

La trilogia di Diabolik è prodotta da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio per Mompracem e da Paolo Del Brocco per Rai Cinema, in associazione con Astorina, e distribuita in Italia da 01 Distribution.