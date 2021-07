Diabolik: il trailer del film dei Manetti Bros. con Luca Marinelli

Diabolik, il nuovo film diretto dai Manetti Bros. ed interpretato da Luca Marinelli, si mostra nel primo trailer ufficiale rilasciato pochi minuti fa. L'uscita del lungometraggio è fissata per il 16 dicembre 2021.

Tutti parlano di lui nel primo video ufficiale. L'ispettore Ginko (Valerio Mastandrea), sulle sue tracce, ha imparato a non sottovalutarlo, perché Diabolik è "un uomo, ma "dalle capacità straordinarie", come gli sentiamo dire. La bella Eva Kant (Miriam Leone) ha sentito tante storie su di lui ed è la promessa di emozioni che la spinge a desiderare ardentemente un incontro. Chi invece, col terrore negli occhi all'alba della scoperta, vorrebbe forse non averlo mai incrociato sul proprio cammino, è Elisabeth, interpretata da Serena Rossi. Il suo destino accanto a Diabolik (Luca Marinelli, che compare brevemente nel trailer) sta per scontrarsi pericolosamente con quello di Eva Kant e di un grosso diamante rosa.

Mancano ancora cinque mesi all'uscita di Diabolik ma l'hype per il nuovo film dedicato al personaggio creato da Angela e Luciana Giussani è già alle stelle. L'opera diretta dai Manetti Bros. sarebbe dovuta uscire nelle sale lo scorso dicembre ma tutto è stato rimandato di un anno a causa dell'emergenza sanitaria. Questo spiega ulteriormente la crescente curiosità che circonda il film che vedrà protagonisti Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, rispettivamente interpreti di Diabolik, Eva Kant e l'ispettore Ginko. A partire da oggi, il pubblico ha finalmente modo di dare un'ulteriore occhiata al film tramite il trailer ufficiale rilasciato proprio in queste ore. Il filmato è stato presentato in anteprima durante la decima edizione di Ciné - Giornate Professionali di Cinema a Riccione, nell'ambito dell'evento speciale Diabolik Live Experience.

Le immagini in questione lasciano emergere lo stile noir che caratterizza il lungometraggio che, lo ricordiamo, rappresenta la seconda trasposizione cinematografica dedicata al celebre personaggio dei fumetti. La prima, infatti, risale al 1968 e vedeva Mario Bava impegnato nel ruolo di regista. Questa volta, a dirigere il film saranno i Manetti Bros. che tornano così nelle sale a quattro anni di distanza da Ammore e malavita, il film musical che ha ottenuto cinque David di Donatello a fronte di ben quindici candidature. I toni di Diabolik saranno decisamente differenti ma il film promette di far emergere ancora una volta l'apprezzato stile di regia che contraddistingue la coppia di registi italiani.

Ricordiamo che per Diabolik sono stati già annunciati due sequel. Il cast del film, oltre ai sopracitati attori, comprende anche Alessandro Roja, Serena Rossi, Claudia Gerini e Roberto Citran. Diabolik è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros., in associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia - Romagna Film Commission,Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D'Aoste, distribuito da 01 Distribution.