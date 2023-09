Diabolik chi sei? alla Festa del Cinema di Roma: il trailer del nuovo film dei Manetti Bros.

Diabolik chi sei?, terzo capitolo della saga cinematografica firmata dai Manetti Bros., sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma: guardiamo insieme il trailer.

Chiamate l'Ispettore Ginko, perché Diabolik sarà alla Festa del Cinema di Roma. Il terzo capitolo della saga cinematografica dedicata al ladro dagli occhi di ghiaccio, Diabolik chi sei? dei Manetti Bros., sarà presentato in anteprima alla celebre kermesse. Intanto, diamo un'occhiata al trailer ufficiale.

Diabolik a Roma

Il Diabolik di Giacomo Gianniotti sarà tra i protagonisti della Festa del Cinema di Roma.

La pellicola scritta e diretta dai Manetti Bros. e prodotta da Mompracem e Rai Cinema, che vede tra gli altri anche Valerio Mastandrea, Miriam Leone e Monica Bellucci nel cast, verrà presentata alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public (18 - 29 ottobre 2023).

Diabolik e gli altri film: i Manetti Bros si raccontano tra cinema ed "equivoci"

Nel frattempo, 01 Distribution ha già diffuso il trailer ufficiale del film che arriverà il 30 novembre nelle sale italiane.

Come recita la sinossi ufficiale di Diabolik - Chi sei?: "Catturati da una spietata banda di criminali, Diabolik e Ginko si trovano faccia a faccia. Rinchiusi in una cella, senza via di uscita e certi di andare incontro a una morte inevitabile, Diabolik rivela all'ispettore il suo misterioso passato. Intanto, Eva Kant e Altea sono alla disperata ricerca dei loro uomini. Le strade delle due rivali si incroceranno?".