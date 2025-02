Dharma & Greg: Jenna Elfman svela la sua condizione per il revival della sitcom cult

Jenna Elfman, conosciuta per il suo ruolo in Fear the Walking Dead, ha parlato della possibilità di partecipare a un revival di Dharma & Greg, a oltre vent'anni dalla conclusione delle cinque stagioni della popolare sitcom.

Per la sua interpretazione della libera e spontanea Dharma Montgomery, l'attrice ha vinto un Golden Globe nel 1999 come miglior attrice in una serie televisiva musicale o commedia.

Attualmente, Elfman appare come personaggio ricorrente nella sitcom familiare Quell'uragano di Figlia della ABC, al fianco dei protagonisti Tim Allen e Kat Dennings. Inoltre, sarà presente nell'attesissima terza stagione della serie thriller psicologica Dark Winds della AMC.

La condizione di Jenna Elfman per il revival di Dharma & Greg

Durante una recente intervista con ComingSoon, Elfman è stata interrogata sulla possibilità di riprendere il suo iconico ruolo di Dharma in un eventuale revival o reunion della serie. L'attrice ha dichiarato di non essere contraria all'idea, ma ha sottolineato che considererebbe la proposta solo se il nuovo show fosse fedele all'essenza dell'originale.

La locandina di Dharma e Greg

"Non sono mai contraria all'idea di un revival, ma deve essere divertente e mantenere lo spirito di ciò che era lo show originale. Non sono mai stata contraria a progetti del genere", ha dichiarato Elfman. "Ma deve essere fatto nel modo giusto, perché per me quella serie è così iconica e speciale, e ha un posto importante nei cuori di tutti. Deve restare fedele a quella visione",

Creata da Dottie Dartland e Chuck Lorre, Dharma & Greg è andata in onda dal 1997 al 2002. La serie raccontava la storia di due persone estremamente diverse che si sposano al loro primo incontro.

Il cast comprendeva anche Susan Sullivan, Mitchell Ryan, Mimi Kennedy, Alan Rachins, Joe Murray, Yeardley Smith, Kathryn Joosten e molti altri.