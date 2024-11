Morto Alan Rachins, star di Dharma & Greg e L.A. Law - Avvocati a Los Angeles

L'attore, molto noto sul piccolo schermo per la sua partecipazione a diverse serie tv, è scomparso ieri in California.

L'attore Alan Rachins, noto principalmente per il suo lavoro nelle serie tv L.A. Law - Avvocati a Los Angeles e Dharma & Greg, è morto nella mattina di sabato 2 novembre. Aveva 82 anni. Rachins è scomparso nel sonno a causa di un'insufficienza cardiaca.

A confermare la scomparsa dell'attore è stato il suo manager Mark Teitelbaum. Alan Rachins era un volto molto conosciuto soprattutto sul piccolo schermo, per aver interpretato parecchi personaggi conosciuti anche dagli spettatori italiani.

Avvocato in tv

Nel corso della sua carriera, Alan Rachins ha interpretato l'avvocato Douglas Brackman Jr. in L.A. Law - Avvocati a Los Angeles, per tutte le otto stagioni della serie NBC in onda dal 1986 al 1994, comparendo anche nel film tv del 2002. Per la sua performance ha ricevuto una candidatura ai Primetime Emmy e ai Golden Globe nel 1988.

Alan Rachins in scena con Caroline Aaron

"Nell'episodio pilota non c'era nulla del lato più stravagante o bizzarro di Douglas; doveva essere il rigido manager d'ufficio, quello tirchio. Era piuttosto limitato, e non sapevo in che direzione sarebbe andato. Ma si è rapidamente sviluppato in un personaggio molto più colorato e stravagante".

Papà hippy

In seguito, Alan Rachins si fece conoscere per il ruolo di Larry Finkelstein, il padre hippy di Dharma (Jenna Elfman), nella sitcom ABC Dharma e Greg, andata in onda per cinque stagioni dal 1997 al 2002. Nato a Cambridge, Rachins crebbe a Boston.

Dopo aver trascorso due anni alla Wharton School nell'università della Pennsylvania, si trasferì a New York per intraprendere la carriera di attore e nel 1967 fece il suo debutto a Broadway con la pièce After the Rain.