Dexter: Resurrection 2, il killer che è sfuggito torna nel nuovo teaser: "Volevo incontrarti"

Dopo vent'anni, la tradizione si è spezzata: per la prima volta un assassino è riuscito a sfuggire alla stanza degli omicidi di Dexter Morgan ed è sopravvissuto. Il nuovo filmato della seconda stagione mostra un incontro che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Per vent'anni, Dexter Morgan ha seguito un rituale quasi impossibile da interrompere: individuare gli assassini che sfuggono alla giustizia, catturarli e portarli nella sua stanza degli omicidi. Con Dexter: Resurrection, però, qualcosa è andato storto. Un serial killer è riuscito a scappare e tornerà nella seconda stagione dello spin-off con i conti ancora aperti con il protagonista di Michael C. Hall.

Dexter ritrova Al Walker: il serial killer è ancora in attività

Il primo assaggio del nuovo capitolo arriva da Entertainment Tonight, che ha diffuso una clip dell'episodio d'apertura. Le immagini mostrano il ricongiungimento tra i due personaggi, lasciando intuire che la fuga del killer non abbia affatto chiuso la partita.

La scena si svolge in una località fuori New York, nei pressi di un camper circondato da famiglie in vacanza. Al Walker sembra intento a godersi una parentesi di normalità quando Dexter lo saluta da lontano. L'incontro ha un'apparenza quasi cordiale, ma basta poco perché emerga il vero motivo della visita. "Ho visto il tuo ultimo lavoro e volevo incontrarti", gli dice Dexter, facendo capire di aver continuato a seguire le attività del suo vecchio bersaglio.

Al, dal canto suo, non conosce la vera identità dell'uomo che ha davanti e continua a chiamarlo Red. Questa inconsapevolezza contribuisce a rendere il dialogo ancora più inquietante: mentre i due si scambiano convenevoli, Dexter sa perfettamente con chi ha a che fare.

La sequenza non mostra una nuova aggressione né rivela come evolverà il loro rapporto. C'è però un dettaglio significativo: prima di separarsi, i due concordano di incontrarsi di nuovo. Una decisione che potrebbe offrire a Dexter un'altra occasione per portare Al nella stanza degli omicidi, dopo che il killer era riuscito a sottrarsi alla sua presa.

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La sopravvivenza di Al Walker rappresenta una novità importante per la saga. Il personaggio è infatti il primo serial killer a essere sfuggito alla stanza degli omicidi di Dexter e a rimanere in gioco per un'altra stagione. La seconda stagione di Resurrection ripartirà proprio da questa anomalia, con un avversario che conosce Dexter soltanto attraverso la sua identità di copertura.

Dexter Resurrection, un'immagine promozionale

Il nuovo capitolo, tuttavia, non sarà soltanto un confronto tra i due. La serie si prepara a riunire diversi volti già legati alla storia del protagonista. Tra i ritorni annunciati figurano Joey Quinn, interpretato da Desmond Harrington, Mia LaPierre, alias Lady Vengeance, a cui presta il volto Krysten Ritter, e Charley Brown, interpretata da Uma Thurman.

Accanto ai personaggi già conosciuti arriveranno anche nuovi antagonisti. Brian Cox e Dan Stevens si uniranno al cast in ruoli destinati a complicare ulteriormente la vita di Dexter, mentre il protagonista dovrà fare i conti con una crisi di mezza età e con il tentativo di costruire un rapporto più normale con il figlio Harrison, interpretato da Jack Alcott.

Tra vecchi avversari ancora in circolazione, nuovi assassini e legami familiari da ricostruire, Dexter dovrà capire fin dove può spingersi per mantenere il controllo della propria doppia vita.

La seconda stagione di Dexter: Resurrection debutterà su Paramount+ il 30 ottobre, in occasione del ventennale della saga televisiva. Il ritorno di Al Walker è uno degli elementi che alimentano le aspettative per i nuovi episodi: per una volta, Dexter non si troverà davanti a una vittima già condannata dal suo codice, ma a un assassino che è riuscito a sopravvivere al suo rituale.