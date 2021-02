Dexter, Michael C. Hall sul revival: "Sono entusiasta. Non vedo l'ora di tornare!"

Michael C. Hall, protagonista di Dexter, ha parlato del revival che lo vedrà tornare nei panni del celebre serial killer a quasi dieci anni di distanza dal finale della serie TV.

Michael C. Hall e Jennifer Carpenter in Dexter

Dopo aver salutato milioni di fan con un finale a dir poco controverso, Dexter si prepara a tornare tramite un revival di dieci episodi che, a quanto pare, dovrebbe finalmente rispondere ad alcune domande rimaste in sospeso. Man mano che i dettagli sul revival hanno iniziato a venire alla luce, i fan sono stati in grado di iniziare a mettere insieme i pezzi per capire esattamente cosa c'è in serbo per Dexter Morgan (Michael C. Hall). In una recente intervista con NME, proprio l'attore protagonista dello show ha parlato del ritorno al ruolo dopo quasi un decennio ed ha anticipato che il revival farà luce su alcuni eventi che legano passato e presente.

"Non vedo l'ora di tornare nei panni di Dexter", ha spiegato Hall, aggiungendo: "Non so davvero cosa aspettarmi, dato che non sono mai tornato ad uno stesso lavoro dopo così tanto tempo. Interpretando Dexter in un contesto completamente diverso, vedremo come ci si sente. È stato interessante capire come realizzarlo ed ho pensato che fosse ora di scoprire cosa diavolo gli è successo". "Avevo solo bisogno del tempo che passava, in modo da poter allontanarmi da quella parte e avere più possibilità per lui", ha continuato Hall, ammettendo: "In realtà, aspettavo soprattutto che venisse presentata una storia che sentivo valesse la pena raccontare. C'erano state altre proposte e possibilità riguardo a Dexter, altre strade che abbiamo intrapreso, ma questa è stata la prima che valeva la pena continuare".

Dexter, Michael C. Hall in una scena della serie

Hall sarà affiancato nel revival da Clancy Brown nei panni di Kurt Caldwell, Jamie Chung nei panni di Molly e Oscar Wahlberg nei panni di Zach. I nuovi episodi non saranno ambientati in Florida, location storica dello show, ma invece si svolgeranno nella città di Iron Lake, nello stato di New York. "Sono stato avvicinato, ufficiosamente, molte volte da persone che hanno idee riguardo al futuro del personaggio", ha rivelato Hall in una recente intervista rilasciata ad ET. "Credo che ci siano state, prima di questo revival, idee o concetti legittimi di ciò che avremmo potuto fare, ma nessuno di loro sembrava quello giusto".

L'attore ha poi dichiarato: "Il revival accadrà in tempo reale, come se fosse davvero passato tanto tempo da quando è avvenuto il finale. E sì, abbiamo appena riunito di nuovo la band creativa. Clyde Phillips è tornato, che è stato lo showrunner delle prime quattro stagioni, dirigendo lo spettacolo. E Marcos Siega, che è uno dei registi. Ed ora è tipo 'Lo gireremo come un lungo film di 10 ore'. Sono entusiasta. Stavo visitando i set l'altro giorno ed ho capito che è reale. Sta succedendo davvero".