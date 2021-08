Dexter: Jennifer Carpenter svela in che modo apparirà nella stagione revival

Dexter ritornerà sugli schermi con un revival e l'attrice Jennifer Carpenter ha svelato in che modo è stata coinvolta nelle riprese, considerando che il suo personaggio è morto nella serie nel 2013.

Debra, tuttavia, avrà comunque un ruolo nella storia del protagonista interpretato da Michael C. Hall.

Jennifer Carpenter ha infatti anticipato che ha interpretato una nuova versione immaginaria di Debra: "Non la considero un fantasma, è più un legame o un'eco di una verità sconveniente per Dexter. Torna in un certo senso per tormentarlo e punirlo, per sorvegliarlo, provocarlo e amarlo".

Michael C. Hall ha aggiunto: "Nonostante Deb sia un personaggio che ha internalizzato, penso che per Dexter rappresenti quanto sia precipitato lontano. Sono stato entusiasta del fatto che Jennifer fosse coinvolta perché sapevo che sarebbe stata in grado di cambiare e raggiungere Dexter da luoghi diversi. E, ovviamente, lo ha fatto".

L'attore ha inoltre sottolineato che è stato bello mostrare la situazione interiore di Dexter perché sarà ancora più folle rispetto al passato.

In Dexter: New Blood si riprenderà la storia del serial killer circa un decennio dopo il finale della serie. Il protagonista starà vivendo in una città di provincia nei pressi dell'Iron Lake.

Nel cast ci sarà Clancy Brown nella parte dell'antagonista del protagonista e tra i ritorni del passato ci sarà anche quello del Trinity Killer interpretato da John Lithgow.