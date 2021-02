Dexter: Jamie Chung e Oscar Wahlberg si uniscono al cast del revival

Il cast del revival della serie Dexter, che riporterà in tv Michael C. Hall, potrà contare anche sulla presenza di Jamie Chung e Oscar Wahlberg.

Dexter ritornerà sugli schermi di Showtime con una stagione revival e nel cast ci saranno anche Jamie Chung e Oscar Whalberg che si uniranno agli altri interpreti scelti per realizzare le dieci puntate inedite.

Michael C. Hall riprenderà la parte del protagonista nel nuovo capitolo della storia che sarà ambientata dieci anni dopo il momento in cui si era interotta.

Jamie Chung avrà nelle puntate inedite di Dexter la parte di una famosa podcaster che vive a Los Angeles. Oscar Wahlberg, invece, sarà il capitano del team di wrestling del suo liceo che è estroverso, ama divertirsi e frequenta il gruppo di ragazzi più popolari, che comprende anche la figlia del capo della polizia.

La serie originale, che si è svolta dal 2008 al 2013 e resta una delle serie tv drammatiche più importanti di Showtime, seguiva le vicissitudini di Dexter Morgan, un tecnico della polizia scientifica di Miami che in realtà è uno spietato serial killer che uccide soltanto criminali che sono sfuggiti alla giustizia.

Dexter è andato in onda per ben 96 episodi in otto stagioni dal 1°ottobre 2006 negli Stati Uniti, fino al 23 settembre 2013.

Nelle puntate del revival con star Michael C. Hall reciteranno anche Clancy Brown, Alano Miller, Julia Jones, Johnny Sequoyah e Jack Alott.

Le riprese inizieranno nelle prossime settimane in Massachusetts e il revival del progetto sarà prodotto da John Goldwyn, Sara Colleton, Bill Carraro, Scott Reynolds e Marcos Siega, regista di sei delle dieci puntate previste.