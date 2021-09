Dexter 9: una nuova foto della reunion di Dexter e Debra

Come tutti i fan di Dexter possono ricordare, nella serie, il protagonista interpretato da Michael C. Hall riceve consigli su come effettuare l'omicidio perfetto da parte di Harry, suo padre deceduto. Nell'imminente Dexter 9, invece, sarà Debra, sua sorella adottiva, ad agire come voce nella mente del serial killer. Entertainment Weekly ci ha mostrato una nuova fotografia tratta dal progetto in uscita il 7 novembre su Showtime.

La foto in questione mostra i personaggi di Dexter e di Debra insieme all'interno di quella che sembrerebbe una baita di montagna. Dexter: New Blood è ambientata esattamente 8 anni dopo la conclusione della sua ultima stagione e racconterà il ritorno di Debra nei panni della sorella adottiva di Dexter. Entertainment Weekly ha rilasciato una nuova fotografia dell'incontro tra i due personaggi e ha parlato con Michael C. Hall e Jennifer Carpenter.

Nel corso della conversazione, l'attrice ha raccontato: "Non credo che Debra sia soltanto una voce presente nella mente di Dexter. La questione è più complessa. Ci siamo interrogati spesso sul motivo del mio ritorno. L'unico motivo per dare vita a una nuova stagione di Dexter consisteva nel mostrare un serial killer del genere completamente decifrato da un personaggio. Cosa accadrebbe se avessimo un biglietto per l'accesso illimitato nei suoi confronti? Volevo tornare e perseguitarlo, confortarlo, consolarlo, incoraggiarlo, amarlo, odiarlo e rovinarlo".

Jennifer Carpenter ha continuato: "Parlarne è davvero complesso perché non sono sicura di ciò che è avvenuto. Non abbiamo mai girato rispettando l'ordine delle scene secondo la sceneggiatura. Tutto quanto è avvenuto come se stessimo lanciandoci su un'autostrada a tutta velocità. Poi abbiamo iniziato a esplorare sentieri laterali. In un certo senso, è stato come aver frequentato la stessa università con gli altri attori ma campus diversi. Si trattava di capire come manovrare tutto quanto".

Il personaggio di Deb non è l'unico deceduto a tornare in Dexter: New Blood; anche Arthur Mitchell - The Trinity Killer - interpretato da John Litgow tornerà nello show. Le sue pose sono davvero limitate ma il personaggio è valso all'attore un Golden Globe e un Primetime Emmy Award per la quarta stagione di Dexter.