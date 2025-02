Deva Cassel, svelato il nuovo film con la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel

Deva Cassel, Julien De Saint Jean e Romain Duris saranno i co-protagonisti di una versione contemporanea in lingua francese del classico romanzo parigino di Gaston Leroux, Il Fantasma dell'Opera, destinata a un pubblico young adult e ispirata al franchise di Twilight.

SND, la divisione di produzione, distribuzione e vendita di film dell'emittente commerciale francese in chiaro M6, co-produrrà e si occuperà della vendita dei diritti per l'ambizioso progetto e lancerà le prevendite all'European Film Market di Berlino questo mese.

Alexandre Castagnetti (Stand by Love, Tamara e A New Girl In Paris) dirigerà il film, basandosi su una sceneggiatura scritta insieme a Camille Fontaine (Coco Before Chanel).

Il gattopardo: Deva Cassel sul set

Le riprese inizieranno quest'estate presso il famoso teatro d'opera Palais Garnier, o Opéra Garnier, a Parigi, sullo sfondo del suo teatro, delle sue quinte, del tetto a cupola e della cisterna sotterranea a volta, talvolta chiamata lago.

Il romanzo originale di Leroux del 1910 racconta la storia di una giovane e bella soprano che diventa l'ossessione di un uomo sfigurato che vive nel labirinto acquatico sotterraneo sotto l'Opéra Garnier, ma resiste alle sue avances.

Nell'adattamento contemporaneo di Castagnetti, Cassel interpreterà il ruolo della diciottenne Anastasia, appena arrivata a Parigi e piena di speranze e sogni, quando assume il ruolo di ballerina di danza classica al teatro dell'opera. Il prossimo 5 marzo vedremo Cassel nei panni di Angelica nell'adattamento Netflix de Il gattopardo, di cui potete guardare il trailer di seguito.